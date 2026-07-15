Riot Games официально запускает League of Legends Classic: объявлена дата выхода

Riot Games наконец-то раскрыла подробности о долгожданном режиме League of Legends Classic. Игроки смогут вернуться в "золотую эру" игры уже в конце июля, получив доступ к классическим чемпионам, предметам и механикам, которые сделали этот проект легендарным.

Дата выхода и концепция League of Legends Classic

Официальный запуск League of Legends Classic запланирован на 29 июля 2026 года, одновременно с выходом обновления 26.15. Разработчики не пытались скопировать какой-то конкретный патч, а взяли за основу третий сезон 2013 года, собрав "коллекцию лучших хитов" первых лет существования игры. Об этом пишет издание GosuGamers.

League Classic для нас – это личное. Вы просили об этом годами, и, честно говоря, многие из нас в Riot также скучали по тому ощущению ранней Лиги,

– прокомментировал исполнительный продюсер Пол Беллецца.

Вместо погони за рангами в рейтинговых играх Riot Games сосредоточила внимание на социальном аспекте. На старте игрокам предложат обычный режим выбора (Draft mode), игры против искусственного интеллекта и собственные матчи. Чтобы избежать старых конфликтов в чате во время выбора героев, разработчики внедрили современную систему выбора позиций перед поиском игры.

Что ждет игроков

В ностальгическом режиме снова появятся оригинальная карта Summoner's Rift, старая система рун и талантов, а также классические предметы, такие как Atmogs, или стратегия накопления золота за счет нескольких предметов одновременно. Геймплей станет более медленным и стратегическим: способности будут наносить больше урона, но стоить дороже, а скорость снарядов и рывков уменьшена.

На старте игрокам откроют 60 чемпионов. Это оригинальная "сороковка" и еще 20 персонажей, выпущенных в период с 2009 по 2013 годы. В список попали такие знаковые герои, как Ари, Ли Син, Вейн и Тимо. Интересно, почему Ясуо в этом списке нет – в Riot Games в шутку отметили, что этому персонажу вход в прошлое запрещен.

Мы не стремимся один в один воссоздать старые времена. Мы хотим, чтобы League Classic удовлетворила эту тоску по прошлому, но в то же время принесла что-то новое,

– добавил Пол Беллецца.

Визуально игра будет напоминать ранние годы благодаря характерным толстым контурам моделей. В то же время разработчики обновили освещение и тени для большей четкости игрового процесса.

Прогрессия и власть сообщества

В League Classic введена система Classic Levels. Играя в матчах, пользователи будут продвигаться от ранга Salt (Соль) до Legend (Легенда). Также появится Classic Pass с бесплатными и платными наградами, среди которых косметические предметы, жетоны на облики и новые "Портреты" – альтернативные иллюстрации для экрана загрузки.

Одним из важнейших нововведений стал "Совет" (The Council) – система голосования, которая дает игрокам прямое влияние на будущее режима. Именно сообщество будет решать, каких чемпионов добавлять следующими и какие изменения в балансе внедрять. Доступ к "Совету" будет открываться по мере повышения уровня прогрессии, а у активных игроков будет больший вес голоса.