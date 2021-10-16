Легко спутать с картиной: геймер создал невероятную морскую скульптуру в Minecraft

Искусный игрок Minecraft потратил более ста часов на создание невероятно детальной скульптуры корабля, бьющегося о волны – и результат выглядит просто невероятно. Подробнее в материале.

Очень мало проектов могут похвастаться той творческой свободой, которую предлагает Minecraft. Во многом сама игра похожа на чистое полотно и только игрок решает чем его заполнить. Один энтузиаст предпочел маринистические мотивы, и результат получился просто потрясающим.

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Поклоннику Minecraft и пользователю Reddit под ником Sampanyo удалось создать без преувеличений настоящее произведение искусства, которому позавидовал бы сам Айвазовский.

Геймер потратил более 100 часов свободного времени на тщательную постройку скульптуры на которой невероятно детализированный корабль борется со штормовой волной. Работа получилась настолько удачной, что при определенном угле обзора результат труда энтузиаста напоминает настоящую картину.

Шедевр от Sampanyo / изображение с Reddit

Sampanyo очаровал пользователей сети невероятным вниманием к деталям во всем, от цвета волн до корпуса корабля. В комментариях создатель скульптуры рассказал, что кроме самого Minecraft он использовал также несколько сторонних программ для окраски текстур в нужные цветовые оттенки.

Детали в работе Sampanyo / изображение с Reddit

Кроме внимания рядовых геймеров, это произведение искусства заинтересовало также и одного из разработчиков игры. Тот появился в комментариях, заявив, что работа Sampanyo "выглядит просто потрясающе".

Мы не можем не согласиться с подобной оценкой и с нетерпением будем ожидать новых шедевров от талантливого геймера.