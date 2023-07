Разработчики назвали дату выпуска игры-конкурентки The Sims

Paradox Interactive и Paradox Tectonic рассказали, когда игра-симулятор жизни Life by You выйдет в раннем доступе на ПК. Сначала планировали, что это произойдет уже в сентябре, но создателям пришлось отсрочить свои планы.

Разработчик Paradox Tectonic в прошлом марте представил Life by You – игру, которую называют конкурентом The Sims. Режиссером будущей игры-симулятора жизни станет Род Хамбл, наиболее известный своей работой над The Sims 2 и The Sims 3.

Дата выхода Life by You

Life by You использует устоявшуюся формулу The Sims, вводя безупречный открытый мир, настраиваемые диалоги и возможность контролировать любого персонажа в любое время.

Игра выйдет в раннем доступе 5 марта 2024 года. Как объяснил режиссер Род Хамбл, студия внимательно прислушивалась к отзывам поклонников и партнеров студии в сообществе модификаторов.

Таким образом, Paradox Tectonic представляет несколько ощутимых улучшений. Однако для их внедрения необходимо перенести выпуск раннего доступа Life By You к началу 2024 года.

Обновление даты выхода Life By You: смотрите видео

Эти обновления включают визуальные улучшения, усовершенствование игрового процесса, обновленный пользовательский интерфейс, дополнительные инструменты модификации, исправление ошибок и два новых языка.

Игра уже поддерживает английский, французский, испанский и немецкий языки, но Paradox Tectonic планирует добавить в сборник раннего доступа итальянский и португальский языки.

Визуальные улучшения Life by You будут включать лучшую анимацию, более подробные модели персонажей, улучшенное освещение и новые визуальные ресурсы.