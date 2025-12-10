Гильермо дель Торо перечислил любимые видеоигры – кто оказался в фаворе оскароносного режиссера
- Гильермо дель Торо назвал Bioshock самым иммерсивным миром, Death Stranding "очень сильно затягивает", а сеттинг Metal Gear Solid ему по душе.
- Режиссер выделил Red Dead Redemption 2 как лучшую большую песочницу, а God of War за кинематографический опыт. Режиссер назвал шедевром Shadow of the Colossus за ее атмосферу и трагичность.
Легендарный голливудский режиссер Гильермо дель Торо поделился с поклонниками списком своих любимых видеоигр, удивив всех фавориткой.
Мексиканский художник Гильермо дель Торо совсем не чужд геймерам, ведь за свою долгую карьеру, известный режиссер и сценарист принял участие в создании одной из самых известных франшиз игрового мира, информирует 24 Канал со ссылкой на IMDB.
Интересно Лара Крофт возвращается: пока неизвестная игра во вселенной Tomb Raider скоро получит анонс
Какие игры обожает Гильермо дель Торо?
Конечно, речь о Death Stranding от гения современности – Хидео Кодзимы. Там оскароносный режиссер сыграл роль загадочного Дэдмена.
Кроме того, в паре с японским геймдизайнером, Гильермо работал над игрой Silent Hills, которую к сожалению, в свое время отменили.
Кстати, последняя часть известной франшизы – Silent Hill f, вышедшая осенью 2025 года, показала рекордный старт.
Да и вообще, дель Торо уже давно открыто говорит о своей любви к видеоиграм, считая их полноценной формой искусства.
В недавнем выпуске подкаста Happy, Sad, Confused на YouTube-канале JoshHorowitz, режиссер снова задел эту тему, назвав список своих любимых видеоигр, который удивил поклонников художника фавориткой.
Итак, дель Торо выделил следующие проекты:
- Bioshock – назвав мир игры "самым иммерсивным" из всех;
- Конечно, что Death Stranding, которая тоже "очень сильно затягивает";
- Отметил режиссер также франшизу Metal Gear Solid, сетинг которой пришелся ему по душе;
- Left 4 Dead получила место в списке, поскольку Гильермо "любит эту игру и классно в нее играет";
- Но в то же время дель Торо фанат больших песочниц, среди которых, как он считает, нет равных Red Dead Redemption 2;
- Получила внимание и God of War, которую режиссер назвал одним из лучших кинематографических опытов, которые он когда-либо получал. Особую похвалу заслужила сцена драки Кратоса с Одином.
- Шедевром Гильермо назвал Shadow of the Colossus за ее атмосферу, открытый мир, поэтичность и трагичность.
Фрагмент подкаста: смотрите видео
Итак, у автора фильмов "Лабиринт Фавна" и "Формула воды" замечательный вкус в видеоиграх. Будто кто-то мог в этом сомневаться.
Кто такой Гильермо дель Торо?
Это мексиканский режиссер, которого считают мастером фэнтезийных хорроров.
Его ленты имеют исключительный гротескный стиль и часто изображают оригинальные миры с эмоционально сложными фантастическими существами.
За фильм "Форма воды" дель Торо получил сразу две премии "Оскар" в номинациях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший фильм".