Гильермо дель Торо перечислил любимые видеоигры – кто оказался в фаворе оскароносного режиссера

Легендарный голливудский режиссер Гильермо дель Торо поделился с поклонниками списком своих любимых видеоигр, удивив всех фавориткой.

Мексиканский художник Гильермо дель Торо совсем не чужд геймерам, ведь за свою долгую карьеру, известный режиссер и сценарист принял участие в создании одной из самых известных франшиз игрового мира, информирует 24 Канал со ссылкой на IMDB.

Какие игры обожает Гильермо дель Торо?

Конечно, речь о Death Stranding от гения современности – Хидео Кодзимы. Там оскароносный режиссер сыграл роль загадочного Дэдмена.

Кроме того, в паре с японским геймдизайнером, Гильермо работал над игрой Silent Hills, которую к сожалению, в свое время отменили.

Кстати, последняя часть известной франшизы – Silent Hill f, вышедшая осенью 2025 года, показала рекордный старт.

Да и вообще, дель Торо уже давно открыто говорит о своей любви к видеоиграм, считая их полноценной формой искусства.

В недавнем выпуске подкаста Happy, Sad, Confused на YouTube-канале JoshHorowitz, режиссер снова задел эту тему, назвав список своих любимых видеоигр, который удивил поклонников художника фавориткой.

Итак, дель Торо выделил следующие проекты:

Bioshock – назвав мир игры "самым иммерсивным" из всех;

– назвав мир игры из всех; Конечно, что Death Stranding , которая тоже "очень сильно затягивает" ;

, которая тоже ; Отметил режиссер также франшизу Metal Gear Solid , сетинг которой пришелся ему по душе;

, сетинг которой пришелся ему по душе; Left 4 Dead получила место в списке, поскольку Гильермо "любит эту игру и классно в нее играет" ;

получила место в списке, поскольку Гильермо ; Но в то же время дель Торо фанат больших песочниц, среди которых, как он считает, нет равных Red Dead Redemption 2 ;

; Получила внимание и God of War, которую режиссер назвал одним из лучших кинематографических опытов, которые он когда-либо получал . Особую похвалу заслужила сцена драки Кратоса с Одином.

которую режиссер назвал . Особую похвалу заслужила сцена драки Кратоса с Одином. Шедевром Гильермо назвал Shadow of the Colossus за ее атмосферу, открытый мир, поэтичность и трагичность.

Фрагмент подкаста: смотрите видео

Итак, у автора фильмов "Лабиринт Фавна" и "Формула воды" замечательный вкус в видеоиграх. Будто кто-то мог в этом сомневаться.

Кто такой Гильермо дель Торо?