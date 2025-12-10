Ґільєрмо дель Торо перелічив улюблені відеоігри – хто опинився у фаворі оскароносного режисера
- Ґільєрмо дель Торо назвав Bioshock найімерсивнішим світом, Death Stranding "дуже сильно затягує", а сетинг Metal Gear Solid йому до душі.
- Режисер виділив Red Dead Redemption 2 як найкращу велику пісочницю, а God of War за кінематографічний досвід. Режисер назвав шедевром Shadow of the Colossus за її атмосферу та трагічність.
Легендарний голлівудський режисер Ґільєрмо дель Торо поділився з шанувальниками списком своїх улюблених відеоігор, здивувавши усіх фавориткою.
Мексиканський митець Ґільєрмо дель Торо зовсім не чужий геймерам, адже за свою довгу кар'єру, відомий режисер та сценарист взяв участь у створенні однієї з найвідоміших франшиз ігрового світу, інформує 24 Канал з посиланням на IMDB.
Які ігри обожнює Ґільєрмо дель Торо?
Звісно, мова про Death Stranding від генія сучасності – Хідео Кодзіми. Там оскароносний режисер зіграв роль загадкового Дедмена.
Окрім того, в парі з японським геймдизайнером, Ґільєрмо працював над грою Silent Hills, яку на жаль, свого часу скасували.
До речі, остання частина відомої франшизи – Silent Hill f, що вийшла восени 2025 року, показала рекордний старт.
Та й узагалі, дель Торо вже давно відкрито говорить про свою любов до відеоігор, вважаючи їх повноцінною формою мистецтва.
У нещодавньому випуску подкасту Happy, Sad, Confused на YouTube-каналі JoshHorowitz, режисер знову зачепив цю тему, назвавши список своїх улюблених відеоігор, який здивував шанувальників митця фавориткою.
Отож, дель Торо виділив наступні проєкти:
- Bioshock – назвавши світ гри "найімерсивнішим" з усіх;
- Звісно, що Death Stranding, яка теж "дуже сильно затягує";
- Відзначив режисер також франшизу Metal Gear Solid, сетинг якої припав йому до душі;
- Left 4 Dead отримала місце в переліку, оскільки Ґільєрмо "любить цю гру та класно в неї грає";
- Але водночас дель Торо фанат великих пісочниць, серед яких, як він вважає, немає рівних Red Dead Redemption 2;
- Отримала увагу й God of War, яку режисер назвав одним з найкращих кінематографічних досвідів, які він коли-небудь отримував. Особливу похвалу заслужила сцена бійки Кратоса з Одіном.
- Шедевром Ґільєрмо назвав Shadow of the Colossus за її атмосферу, відкритий світ, поетичність та трагічність.
Фрагмент подкасту: дивіться відео
Отож, в автора фільмів "Лабіринт Фавна" та "Формула води" чудовий смак у відеоіграх. Ніби хтось міг у цьому сумніватися.
Хто такий Ґільєрмо дель Торо?
Це мексиканський режисер, якого вважають майстром фентезійних горорів.
Його стрічки мають винятковий гротескний стиль та часто зображають оригінальні світи з емоційно складними фантастичними істотами.
За фільм "Форма води" дель Торо отримав одразу дві премії "Оскар" у номінаціях "Найкраща режисерська робота" та "Найкращий фільм".