Ґільєрмо дель Торо перелічив улюблені відеоігри – хто опинився у фаворі оскароносного режисера

Легендарний голлівудський режисер Ґільєрмо дель Торо поділився з шанувальниками списком своїх улюблених відеоігор, здивувавши усіх фавориткою.

Мексиканський митець Ґільєрмо дель Торо зовсім не чужий геймерам, адже за свою довгу кар'єру, відомий режисер та сценарист взяв участь у створенні однієї з найвідоміших франшиз ігрового світу, інформує 24 Канал з посиланням на IMDB.

Які ігри обожнює Ґільєрмо дель Торо?

Звісно, мова про Death Stranding від генія сучасності – Хідео Кодзіми. Там оскароносний режисер зіграв роль загадкового Дедмена.

Окрім того, в парі з японським геймдизайнером, Ґільєрмо працював над грою Silent Hills, яку на жаль, свого часу скасували.

До речі, остання частина відомої франшизи – Silent Hill f, що вийшла восени 2025 року, показала рекордний старт.

Та й узагалі, дель Торо вже давно відкрито говорить про свою любов до відеоігор, вважаючи їх повноцінною формою мистецтва.

У нещодавньому випуску подкасту Happy, Sad, Confused на YouTube-каналі JoshHorowitz, режисер знову зачепив цю тему, назвавши список своїх улюблених відеоігор, який здивував шанувальників митця фавориткою.

Отож, дель Торо виділив наступні проєкти:

Bioshock – назвавши світ гри "найімерсивнішим" з усіх;

– назвавши світ гри з усіх; Звісно, що Death Stranding , яка теж "дуже сильно затягує" ;

, яка теж ; Відзначив режисер також франшизу Metal Gear Solid , сетинг якої припав йому до душі;

, сетинг якої припав йому до душі; Left 4 Dead отримала місце в переліку, оскільки Ґільєрмо "любить цю гру та класно в неї грає" ;

отримала місце в переліку, оскільки Ґільєрмо ; Але водночас дель Торо фанат великих пісочниць, серед яких, як він вважає, немає рівних Red Dead Redemption 2 ;

; Отримала увагу й God of War, яку режисер назвав одним з найкращих кінематографічних досвідів, які він коли-небудь отримував . Особливу похвалу заслужила сцена бійки Кратоса з Одіном.

яку режисер назвав . Особливу похвалу заслужила сцена бійки Кратоса з Одіном. Шедевром Ґільєрмо назвав Shadow of the Colossus за її атмосферу, відкритий світ, поетичність та трагічність.

Фрагмент подкасту: дивіться відео

Отож, в автора фільмів "Лабіринт Фавна" та "Формула води" чудовий смак у відеоіграх. Ніби хтось міг у цьому сумніватися.

Хто такий Ґільєрмо дель Торо?