Чим нова гра серії така успішна?

Японське видавництво Konami повідомило, що сумарні продажі Silent Hill f у роздрібних магазинах та сервісах цифрової дистрибуції перевищили мільйон копій, інформує 24 Канал.

Дивіться також Готується амбітний бойовик по "Володарю перснів", який має втерти носа Hogwarts Legacy

Цього показника гра, розроблена тайванською студією NeoBards Entertainment, досягла 26 вересня, тобто вже наступного дня після офіційного релізу.

Варто зазначити, що повноцінному виходу передував 48-годинний ранній доступ для власників Deluxe-видання.

Для порівняння, ремейк Silent Hill 2 від студії Bloober Team, що вийшов минулого року, досяг позначки в мільйон проданих копій за три дні після прем'єри (або п'ять днів, враховуючи ранній доступ). Таким чином, Silent Hill f на старті продається значно швидше за свого попередника.

Про що нова Silent Hill f?

Події нової частини розгортаються не в культовому містечку Сайлент Гілл, а у вигаданому японському місті Ебісугаока 1960-х років. Головна героїня – школярка Хінако Сімідзу, для якої це місце перетворюється на справжній кошмар.

За сценарій відповідав автор циклу новел "Коли плачуть", відомий під псевдонімом Ryukishi07. Саме сюжет та атмосфера гри отримали найвищі похвали від журналістів та гравців, тоді як бойову систему найбільше критикували.

Silent Hill f вийшла на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X та S. Гра отримала високі оцінки від профільної преси (82–86% на Metacritic) та "переважно схвальні" відгуки користувачів у Steam (рейтинг 79%).

Про що франшиза Silent Hill?

Silent Hill – це культова серія відеоігор у жанрі психологічного горору, створена японською компанією Konami.

Перша гра вийшла у 1999 році та визначила основні риси франшизи, які відрізняли її від інших представників жанру. На відміну від багатьох горорів, що покладаються на раптові лякаючі моменти, Silent Hill робить акцент на гнітючій атмосфері, символізмі та глибокому психологізмі.

Події більшості ігор відбуваються в однойменному вигаданому американському містечку. Сайлент Гілл – це не просто місце дії, а жива сутність, яка реагує на внутрішній стан протагоністів. Місто здатне затягувати людей, обтяжених почуттям провини, гріхами або психологічними травмами, і матеріалізувати їхні страхи та переживання у вигляді гротескних монстрів та спотвореної реальності, відомої як "Інший світ".

Ключовими іграми серії вважаються перші чотири частини, розроблені внутрішньою студією Konami під назвою Team Silent. Особливо виділяється Silent Hill 2 (2001), яку багато критиків та гравців називають однією з найкращих ігор усіх часів завдяки її глибокому сюжету про втрату, провину та спокуту.

Після розформування Team Silent розробкою франшизи займалися західні студії, що призвело до появи неоднозначних проєктів. У 2022 році Konami анонсувала масштабне відродження серії, частиною якого і стали ремейк Silent Hill 2 та нова гра Silent Hill f.