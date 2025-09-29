Відомості від порталу Insider Gaming свідчать, що вже кілька місяців створюється RPG від третьої особи по легендарній франшизі "Володар перснів", інформує 24 Канал.

Метою розробників є створення амбітного проєкту, здатного позмагатися з популярністю та масштабом Hogwarts Legacy – рольового екшену з відкритим світом у всесвіті Гаррі Поттера, який вийшов у 2023 році, отримав схвальні відгуки критиків та розійшовся тиражем понад 34 мільйони копій.

Проєкт фінансує міжнародна інвестиційна компанія Abu Dhabi Investment Office (ADIO), яка, за даними джерел, вклала приблизно 100 мільйонів доларів у розробку.

Одночасно участь у створенні гри беруть кілька студій, включаючи Revenge та шведський холдинг Embracer Group, що у 2022 році придбав права на ігри по "Володарю перснів" за 400 мільйонів доларів.

Розробку супроводжують численні перемовини між партнерами, що тривають з 2024 року, але офіційної угоди поки не укладено через низку невирішених питань.

Попри це, інсайдери не виключають офіційного анонсу у період з 6 до 12 жовтня. Embracer і Revenge наразі не коментують ці чутки, посилаючись на політику компанії щодо непідтверджених інформаційних приводів.

Які ще ігри виходили у всесвіті "Володаря перснів"?

Всесвіт "Володаря перснів" надихнув розробників на створення десятків ігор у різних жанрах. У період популярності кінотрилогії Пітера Джексона вийшли успішні екшени The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) та The Return of the King (2003), які відтворювали ключові битви з фільмів.

Не оминула франшиза репрезентацій у віртуальних світах. За даними IGN налічується понад 50 ігор у всесвіті "Володаря перснів".

Велику популярність здобули стратегії в реальному часі The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth (2004) та її продовження, що дозволяли керувати арміями Рохану, Ґондору, Ізенґарду та Мордору. Також варто згадати багатокористувацьку онлайн-гру The Lord of the Rings Online (2007), яка працює і досі, пропонуючи гравцям досліджувати величезний світ Середзем'я.

Новий подих франшизі дала серія від Monolith Productions – Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) та Middle-earth: Shadow of War (2017). Вони представили інноваційну систему Nemesis, яка створювала унікальних ворогів-орків зі своїми характерами та історією взаємодії з гравцем.

Саме Shadow of War вважається останньою великою та успішною грою у франшизі, на яку орієнтуються нові розробники.

Проте останніми роками були й менш вдалі проєкти. Пригодницька гра The Lord of the Rings: Gollum (2023) отримала вкрай низькі оцінки від критиків та гравців через технічні проблеми та нудний ігровий процес. Також у 2023 році вийшов симулятор виживання The Lord of the Rings: Return to Moria, який отримав змішані відгуки.

Крім того, компанія Amazon Games працює над новою багатокористувацькою онлайн-грою у цьому всесвіті, що свідчить про стійкий інтерес до франшизи.