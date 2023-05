Prince of Persia стала одной из серий, подаривших Ubisoft мировое признание, однако со временем существование франшизы оказалось под угрозой.

Важно PIN-UP Foundation доставил для жителей Херсона гуманитарную помощь

Компания выбрала совсем другой вектор развития и однопользовательские олдскульные проекты вроде приключений Принца в него не входят.

Хотя Ubisoft все же хотели утешить фанатов ремейком The Sands of Time, его будущее до сих пор под большим вопросом. После многочисленных переносов, игра оказалась в "производственном аду".

Не было у разработчиков хороших новостей для фанатов и в рамках небольшой сессии "вопросов-ответов", результаты которой опубликовали на сайте компании.

Там издатель напрямую ответил на несколько самых распространенных вопросов по поводу ремейка "Песков времени" и потенциальных ремейков его продолжений.

Трейлер The Sands of Time: видео

Итак, в Ubisoft твердо заявили, что пока нет планов перерабатывать ни другую игру Prince of Persia, кроме The Sands of Time, которая была объявлена раньше.

Это, несомненно, огорчит любого геймера, надеявшегося сыграть в современную интерпретацию классической трилогии.

Кроме того, разработчики до сих пор не могут назвать даты релиза Prince of Persia: The Sands of Time, ведь ее разработку решили перезапустить.