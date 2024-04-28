Игрок Fallout 4 блестяще воссоздал в игре главную героиню сериала от Amazon – невероятное фото

Талантливый геймер показал собственную Люси Маклин из сериала Fallout от Amazon Prime, созданную в Fallout 4 и поклонники франшизы остались в восторге.

Редактор персонажей Fallout 4 хоть и немного устарел, но все еще способен творить чудеса.

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Это доказал пользователь Reddit под ником 09071518, которому удалось блестяще справиться с воссозданием облика главной героини хитового сериала Fallout от Amazon.

Геймер классно передал основные черты уникальной внешности актрисы Эллы Пернелл, которая и исполнила главную роль наивной жительницы хранилища Люси Маклин.

Люси в Fallout 4 / Фото с Reddit

Хотя в целом творение геймера было воспринято сообществом одобрительно, все же нашлись некоторые замечания.

В частности, поклонникам показалось, что автор не слишком удачно изобразил уникальную форму глаз героини. Другие заметили, что волосы у персонажа похожи, но все же не такие, как нужно.

Так или иначе, работа 09071518 все равно заслуживает похвалы.