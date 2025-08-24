Недавняя информация в сети указывает на то, что будущая часть известной серии гонок Forza Horizon 6 может перенести игроков в местность, о которой они мечтали много лет.

Огромная армия поклонников виртуальных гонок с нетерпением ждет официальных деталей о следующей части серии Forza Horizon, а тем временем в сети появилась информация о ее вероятном сетинге, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Нас ждет токийский дрифт?

Каждая часть франшизы от Playground Games переносила геймеров в альтернативную версию реальной местности. Таким образом поклонники гонок уже "побывали" в Колорадо, Франции, Италии, Австралии, Великобритании и, в Forza Horizon 5 – в Мексике.

Эти регионы пришлись по вкусу игрокам, но осталась одна страна, которую все жаждали увидеть в игре в течение многих лет.

Выглядит так, что это наконец-то произойдет в Forza Horizon 6, релиз которой ожидается в 2026 году, как часть празднования 25-летия Xbox.

Австралийский импортер автомобилей Cult and Classic распространил в Instagram пост, в котором утверждал, что Playground Games сканирует "кей-кары поздних моделей" (в частности, фургон Suzuki Every) для следующей игры в серии.

Пост с которого начались подозрения / Фото с imgur.com

Кей-кары – это категория компактных автомобилей, возникшая в Японии. Эти авто являются транспортными средствами, сосредоточенными на экономии и соответствуют строгим ограничениям по размерам, объема двигателя и мощности.

Заинтересованность ими студии намекает на то, чтоо Forza Horizon 6 может отправиться в "страну восходящего солнца, ".

Уже упомянутый Suzuki Every / Фото minitruckdepot.com

Кроме того, что Япония – это именно та страна, которую увидеть в игре мечтают миллионы геймеров, она действительно может стать идеальной ареной для новой "форзы".

От гигантских мегаполисов до живописных горных перевалов и извилистых автострад – этой местности есть чем поразить игроков. В дополнение, страна известна своей автомобильной культурой и имеет много известных производителей.

Добавляет кутьи меда то, что вскоре после публикации сообщение Cult and Classic было удалено без объяснения причины.

Несмотря на это, фанатам не стоит завышать свои ожидания, поскольку конкретных доказательств того, что действие Forza Horizon 6 будет происходить в Японии все же нет. Но надежда есть всегда.