Нещодавня інформація у мережі вказує на те, що майбутня частина відомої серії перегонів Forza Horizon 6 може перенести гравців у місцевість, про яку вони мріяли багато років.

Величезна армія шанувальників віртуальних перегонів з нетерпінням чекає офіційних деталей про наступну частину серії Forza Horizon, а тим часом в мережі з'явилася інформація про її ймовірний сетинг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

На нас чекає токійський дрифт?

Кожна частина франшизи від Playground Games переносила геймерів у альтернативну версію реальної місцевості. Таким чином шанувальники перегонів вже "побували" у Колорадо, Франції, Італії, Австралії, Британії та, у Forza Horizon 5 – у Мексиці.

Ці регіони прийшлися до смаку гравцям, але залишилася одна країна, яку всі жадали побачити у грі протягом багатьох років.

Виглядає так, що це нарешті станеться у Forza Horizon 6, реліз якої очікується у 2026 році, як частина святкування 25-річчя Xbox.

Австралійський імпортер автомобілів Cult and Classic поширив у Instagram допис, в якому стверджував, що Playground Games сканує "кей-кари пізніх моделей" (зокрема, фургон Suzuki Every) для наступної гри в серії.

Допис з якого почалися підозри / Фото з imgur.com

Кей-кари – це категорія компактних автомобілів, що виникла в Японії. Ці авто є транспортними засобами, зосередженими на економії та відповідають суворим обмеженням щодо розмірів, об'єму двигуна та потужності.

Зацікавленість ними студії натякає на те, що Forza Horizon 6 може вирушити до "країни Сонця, що сходить".

Вже згаданий Suzuki Every / Фото minitruckdepot.com

Окрім того, що Японія – це саме та країна, яку побачити в грі мріють мільйони геймерів, вона дійсно може стати ідеальною ареною для нової "форзи".

Від гігантських мегаполісів до мальовничих гірських перевалів та звивистих автострад – цій місцині є чим вразити гравців. На додачу, країна відома своєю автомобільною культурою та має багато відомих виробників.

Додає куті меду те, що невдовзі після публікації допис Cult and Classic було видалено без пояснення причини.

Попри це, фанатам не варто завищувати свої очікування, оскільки конкретних доказів того, що дія Forza Horizon 6 відбуватиметься в Японії все ж немає. Але надія є завжди.