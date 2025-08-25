CI Games объявила, что ПК-версия ролевого экшена Lords of the Fallen 2 будет эксклюзивной для магазина Epic Games Store. Это решение стало возможным благодаря значительным инвестициям от Epic Games, которые помогут разработчикам реализовать свое творческое видение и расширить масштабы проекта.

Глава студии CI Games Марек Тиминский объяснил, что сотрудничество с Epic Games – это не погоня за деньгами. По его словам, без серьезной финансовой поддержки команда не смогла бы создать игру, в которую верит, и сохранить при этом творческую независимость, информирует 24 Канал.

Смотрите также Assassin's Creed Mirage получит бесплатное сюжетное дополнение

Инвестиции от Epic Games позволили не только сохранить контроль над франшизой, но и "пойти с игрой гораздо дальше".

Тыминский заверил, что верит в свое видение и стремится создать нечто величественное. Тем, кто не готов ждать возможного релиза в Steam, он иронично предложил "спиратить" игру, но добавил, что не стоит делать вид, будто это справедливо.

Что известно о Lords of the Fallen 2?

События Lords of the Fallen 2 разворачиваются через сотни лет после финала игры 2023 года. Сюжет рассказывает о тьме Умбры, которая поглотила почти все королевства. Игра выйдет в 2026 году на ПК (в EGS), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Трейлер Lords of the Fallen 2 – смотрите видео:

Игрокам обещают огромный мир, механику перемещения между мирами живых и мертвых, напряженные бои с гигантскими боссами и графику на движке Unreal Engine 5.