CI Games оголосила, що ПК-версія рольового екшену Lords of the Fallen 2 буде ексклюзивною для магазину Epic Games Store. Це рішення стало можливим завдяки значним інвестиціям від Epic Games, які допоможуть розробникам реалізувати своє творче бачення та розширити масштаби проєкту.

Глава студії CI Games Марек Тимінський пояснив, що співпраця з Epic Games – це не гонитва за грошима. За його словами, без серйозної фінансової підтримки команда не змогла б створити гру, в яку вірить, і зберегти при цьому творчу незалежність, інформує 24 Канал.

Інвестиції від Epic Games дозволили не лише зберегти контроль над франшизою, але й "піти з грою набагато далі".

Тимінський запевнив, що вірить у своє бачення і прагне створити щось величне. Тим, хто не готовий чекати на можливий реліз у Steam, він іронічно запропонував "спіратити" гру, але додав, що не варто вдавати, ніби це справедливо.

Що відомо про Lords of the Fallen 2?

Події Lords of the Fallen 2 розгортаються через сотні років після фіналу гри 2023 року. Сюжет розповідає про темряву Умбри, яка поглинула майже всі королівства. Гра вийде у 2026 році на ПК (в EGS), PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

Трейлер Lords of the Fallen 2 – дивіться відео:

Гравцям обіцяють величезний світ, механіку переміщення між світами живих і мертвих, напружені бої з гігантськими босами та графіку на рушії Unreal Engine 5.