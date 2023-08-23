Лошадь научилась летать: фанат Red Dead Redemption показал забавный баг

Одна из причин, почему игры серии Red Dead по-прежнему остаются популярными – это их забавные баги. Поклонники часто делятся в соцсетях курьезными ситуациями, возникающими во время игры.

На этот раз геймер показал еще один неожиданный поворот событий, когда его конь начал вести себя как дирижабль, начав рассекать воздух.

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Смешной баг Red Dead Redemption

Red Dead Redemption недавно вышла для PS4 и Nintendo Switch, развеяв надежды на подобающий ремастер игры, которого так хотели многие поклонники. Похоже, на более современных платформах игра работает довольно хорошо, но некоторые проблемы все же иногда возникают.

Геймер показал видео, как его конь застрял в положении, когда во время бега только его передние ноги касаются земли. Сначала задние ноги лошади все еще выполняют анимацию бега, хотя и с низкой частотой кадров, но это действие быстро прекращается, и дальше лошадь просто бежит в воздухе.

Дополнительные эффекты добавляет тот факт, что лошадь крутится в воздухе, пока игрок пытается маневрировать. Сам Джон Марстон практически время от времени летит на коне спиной вперед.