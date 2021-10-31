"Лучшая игра 2021 года": геймеры намеренно завышают оценки видеоигры My Friend Peppa Pig

У видеоигры My Friend Peppa Pig сейчас очень высокие оценки на Metacritic, а также в сервисе Steam. Дело в том, что геймеры начали специально выставлять этому проекту максимальные баллы.

Несколько дней назад состоялся релиз детской приключенческой игры My Friend Peppa Pig, правда, журналистов этот проект не заинтересовал. Например, на известном агрегаторе рецензий Metacritic у этой видеоигры всего два обзора, хотя проект вышел на все основные платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Stadia.

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Наверное, геймерам такой подход критиков не понравился, поэтому они взялись за исправление этого недостатка. Игроки решили оценить все версии видеоигры, а в целом на Metacritic у этого проекта сейчас следующие оценки (максимум 10):

PC – 9,5 балла

PS 4 – 9,5 балла

Xbox One – 10 баллов

Nintendo Switch – 8,5 балла

Stadia – 10 баллов

Стоит отметить, что в сервисе Steam ситуация в целом похожа – 84% положительных отзывов. В своих рецензиях геймеры отмечают, что это лучшая видеоигра этого года, а также активно сравнивают ее с культовой игрой The Witcher 3: Wild Hunt. Также они отмечают увлекательный геймплей, интригующий сюжет и прекрасный редактор персонажей. А вот критикуют этот проект за сложность и жестокость.

Понятно, что это шутливые отзывы, потому что на самом деле это видеоигра для детей, похожая на обычный эпизод из этого популярного телешоу. В этой игре геймеры могут создать своего персонажа, изучать мир, знакомиться с другими героями, а также им нужно будет выполнять очень простые задания. То есть это проект, рассчитанный на поклонников этого мультсериала.

Напоследок стоит отметить, что пользователи PC могут приобрести эту игру за 479 гривен, PS 4 – 1199 гривен, а Xbox One и Nintendo Switch – 40 долларов.

Геймплейный трейлер видеоигры My Friend Peppa Pig: видео