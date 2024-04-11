На PlayStation наконец-то появится одна из лучших игр 2022 года

В ожидании новых эксклюзивов для PS4 и PS5 фанаты консолей от Sony наконец-то смогут сыграть в одну из лучших видеоигр 2022 года, которая к тому же стала любимицей директора Xbox.

В 2022 году игровой мир всколыхнул инди-проект Vampire Survivors, от которого даже не мог оторваться сам CEO Xbox Фил Спенсер, информирует Games 24.

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В рамках презентации Triple-I Initiate наконец-то была представлена версию Vampire Survivors для PlayStation 4 и PlayStation 5. Популярная пиксельная rougue-lite дебютирует на консолях Sony уже летом, исполнив желание многих геймеров.

Главной задачей игроков в игре является победить почти бесконечный шквал врагов, начиная от жутких летучих мышей и скелетов и заканчивая гигантскими боссами.

Для этого, геймеры постепенно открывают новых персонажей, оружие и способности, которые нужно удачно сочетать между собой, создавая наиболее смертоносные комбинации из возможных.

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Вместе с этим анонсом также состоялось неожиданное объявление будущего дополнения для Vampire Survivors, в котором инди-хит будет сотрудничать с легендарной франшизой видеоигр Contra.

DLC под названием "Operation Guns feat. Contra" выйдет 9 мая на платформах, где уже доступна оригинальная игра, и подарит фанатам таких иконических персонажей как Брэд Фенг, новое оружие и тому подобное.