Почти как в Hogwarts Legacy – игрок Minecraft показал Хогвартс, который он строит уже 7 лет

Поклонник Гарри Поттера и игрок Minecraft показал невероятную копию Хогвартса, который он строит в игре вот уже 7 лет. Удивительное видео – в материале.

Поклонники Гарри Поттера хорошо известны своим энтузиазмом и если к этому добавить любовь к такой игре как Minecraft, то можно ожидать действительно исключительных творений.

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Феноменальную копию замка Хогвартс создал пользователь Reddit под ником ducky_67.

Геймер поделился новым взглядом на свой долгосрочный проект, показав внешний вид замка, поле для квиддича, эллинг для лодок и оранжерею Гербологии. Все это было создано с помощью различных инструментов Minecraft.

Отдельно поражает внутренняя отделка замка с удивительно детализированным дизайном комнат, как вот большого зала с его известными левитирующими свечами.

Удивительный Хогвартс в Minecraft: смотреть видео

Несмотря на невероятный масштаб творения, ducky_67 сказал, что у него еще много планов для воплощения и он ожидает, что ему понадобится еще три года, чтобы окончательно завершить этот поистине невероятный проект.

Геймер пообещал регулярно показывать масштабные изменения и многие пользователи платформы уже с нетерпением ждут следующего волшебного обновления.