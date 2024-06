Существует огромное количество различных стратегий, которые позволяют игрокам побеждать боссов в этой удивительно сложной игре.

Самый сильный билд для битв с боссами

Однако, с выходом дополнения Shadow of the Erdtree баланс существенно пошатнулся, ведь боссы из DLC оказались на удивление крепкими орешками даже для опытных геймеров.

Правда, это длилось не долго, ведь энтузиасты уже нашли новые методы расправы над грозными оппонентами.

К примеру, пользователь Reddit под ником supaboss2015 поделился на платформе собственным билдом персонажа, который сосредоточен вокруг довольно необычного предмета – Lightning Perfume Bottle, то есть бутылки духов.

Благодаря ему геймер сумел победить финального босса дополнения – Promised Consort Radahn, всего лишь за 5 ударов.

Удивительно мощная стратегия – смотреть видео

Как работает билд и где найти парфюм

Чтобы получить флакон, игрокам следует исследовать локацию Cerulean Coast. В северо-восточной ее части необходимо найти бездыханное тело, в котором и будет предмет. Правда, следует остерегаться его охранника.

Далее игроку нужно получить Rolling Spark Ash of War за которым придется отправиться в Shadow Keep. После этого в наш парфюм следует добавить Rolling Spark Ash of War – и половину дела сделано.

Далее следует одеть своего персонажа в сет брони Rakshasa, и снарядить его такими талисманами:

The Lightning Scorpion

Shard of Alexander

Aged One's Exultation

Perfumer Talisman

Потому, необходимо употребить несколько "расходников":

Howl of Shabriri

Golden Vow

Lightning Cracked Tear

Bloodsucking Cracked Tear Wondrous Physick

Boiled Crab

Звучит довольно сложно, но это все же стоит результата.