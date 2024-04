BAFTA Games Awards назвала лучшую игру 2023 года

Ежегодная премия BAFTA Games Awards 2024 назвала победителей в различных категориях, в частности за лучший игровой дизайн, лучшую эволюцию игры, лучший мультиплеер, сюжет, саундтрек, технические качества, а также, конечно, лучший проект 2023 года. Победитель был весьма ожидаемым.

Победитель

Как и во многих других случаях, победила в этом году Baldur's Gate 3. Хотя 2023 год подошел к концу уже три с половиной месяца назад, фэнтезийная ролевая игра от Larian Studios продолжает коллекционировать награды.

Смотрите также В приложении для изучения языка Duolingo нашли смешной намек на "Ведьмака"

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства награждает лучшие игры с 2004 года. 11 апреля прошла двадцатая, юбилейная церемония.

Фэнтезийная RPG была признана лучшей игрой 2023 года как жюри BAFTA Games Awards 2024, так и игроками. Проект Larian Studios также забрал награды за лучшую музыку, повествование и актерскую игру второго плана.

Команда разработчиков получает награду: видео

Помимо Baldur's Gate 3, более одной награды удостоились Alan Wake II (лучший звук и арт), Super Mario Bros. Wonder (лучший мультиплеер и игра для всей семьи) и Viewfinder (лучшая британская и оригинальная игра).

Также на BAFTA Games Awards 2024 отметили развитие Cyberpunk 2077, технические достижения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, гейм-дизайн Dave the Diver и актерскую игру Наджи Джетера в Marvel's Spider-Man 2.

Отметим, что Baldur's Gate 3 стала первой игрой, признанной лучшей сразу пятью ведущими премиями: Game Developers Choice Awards, The Game Awards, Golden Joystick Awards, DICE Awards и BAFTA Games Awards.