BAFTA Games Awards назвала найкращу гру 2023 року

Щорічна премія BAFTA Games Awards 2024 назвала переможців у різних категоріях, зокрема за найкращий ігровий дизайн, найкращу еволюцію гри, кращий мультиплеєр, сюжет, саундтрек, технічні якості, а також, звісно, найкращий проєкт 2023 року. Переможець був вельми очікуваний.

Переможець

Як і в багатьох інших випадках, перемогла цьогоріч Baldur’s Gate 3. Хоча 2023 рік добіг кінця вже три з половиною місяці тому, фентезійна рольова гра від Larian Studios продовжує колекціонувати нагороди.

Британська академія кінематографічного і телевізійного мистецтва нагороджує найкращі ігри з 2004 року. 11 квітня пройшла двадцята, ювілейна церемонія.

Фентезійна RPG була визнана найкращою грою 2023 року як журі BAFTA Games Awards 2024, так і гравцями. Проєкт Larian Studios також забрав нагороди за найкращу музику, оповідь і акторську гру другого плану.

Команда розробників отримує нагороду: відео

Крім Baldur's Gate 3, більше однієї нагороди удостоїлися Alan Wake II (найкращий звук і арт), Super Mario Bros. Wonder (найкращий мультиплеєр і гра для всієї сім'ї) і Viewfinder (найкраща британська та оригінальна гра).

Також на BAFTA Games Awards 2024 відзначили розвиток Cyberpunk 2077, технічні досягнення The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, гейм-дизайн Dave the Diver і акторську гру Наджі Джетера у Marvel's Spider-Man 2.

Зазначимо, що Baldur's Gate 3 стала першою грою, визнаною найкращою відразу п'ятьма провідними преміями: Game Developers Choice Awards, The Game Awards, Golden Joystick Awards, DICE Awards і BAFTA Games Awards.