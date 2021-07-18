Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: работа для ведьмаков и "откровенный" косплей
Источник:24 канал
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этой неделе они нашли работу для ведьмаков, а также показали интересный косплей.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: разработка Death Stranding и семья в Fallout
10 место – У всех есть такой друг
Количество лайков – 6 тысяч
Автор – Kaos2018
Я: огонь по своим разрешен
Друг:
9 место – Откуда он взял это золото?
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – MorsCentauri
– Храбрый путешественник, купи несколько моих товаров и помоги бедному купцу.
– Благослови тебя, могущественный воин, ты спас меня.
– Убийца драконов?! Этот легендарный меч – именно то оружие, которое спасло наше королевство век назад.
– Прощай, странный путешественник...
8 место – "Ценная" награда
Количество лайков – 15 тысяч
Автор – puschelheim
– И вот твоя награда, Ведьмак. Семейная реликвия – меч "Судьба".
– Он передавался из поколения в поколение.
– Ты спас мою семью, поэтому он твой. Позаботься о нем.
– Это честь для меня.
Через две минуты:
– Итак... Что я могу получить за этот "плохой" меч 17 уровня?
7 место – Идеально
Количество лайков – 22 тысячи
Автор – ShayD7118
6 место – Слышал, что тебе нравятся откровенные косплеи...
Количество лайков – 33 тысячи
Автор – Fair_Industry7328
5 место – Возможно, когда-то все эти игры и выйдут...
Количество лайков – 46 тысяч
Автор – sulivan1977
Фанаты GTA и The Elder Scrolls ждут новую игру более 8 лет
Пожалуйста…
Будь осторожен со своими желаниями...
4 место – Классика жанра
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – HistoryWeeb
Любой протагонист с игры в открытом мире / RPG: кажется, я превратился в мальчика, который выполняет все ваши поручения.
3 место – Плохие видеоигры
Количество лайков – 62 тысячи
Автор – SrGrafo
– Спокойный игровой процесс, активное сообщество, никаких микротранзакций, а ваши действия действительно влияют на этот мир.
– Тогда почему же она плохая?
– Моя команда проигрывает.
2 место – Работа для ведьмаков
Количество лайков – 65 тысяч
Автор – wordsworthswords
– Ведьмак...
– Это было чудовище.
– Оно уничтожило село.
– Оно ушло в лес.
– Хмм.
– Подожди, может сыграем несколько партий в Гвинт?
1 место – У всех есть такая видеоигра
Количество лайков – 100 тысяч
Автор – the-doctor-is-real
– Я ненавижу эту видеоигру