Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: работа для ведьмаков и "откровенный" косплей

Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этой неделе они нашли работу для ведьмаков, а также показали интересный косплей.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: разработка Death Stranding и семья в Fallout

10 место – У всех есть такой друг

Количество лайков – 6 тысяч

Автор – Kaos2018

Я: огонь по своим разрешен

Друг:

9 место – Откуда он взял это золото?

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – MorsCentauri

– Храбрый путешественник, купи несколько моих товаров и помоги бедному купцу.

– Благослови тебя, могущественный воин, ты спас меня.

– Убийца драконов?! Этот легендарный меч – именно то оружие, которое спасло наше королевство век назад.

– Прощай, странный путешественник...

8 место – "Ценная" награда

Количество лайков – 15 тысяч

Автор – puschelheim

– И вот твоя награда, Ведьмак. Семейная реликвия – меч "Судьба".

– Он передавался из поколения в поколение.

– Ты спас мою семью, поэтому он твой. Позаботься о нем.

– Это честь для меня.

Через две минуты:

– Итак... Что я могу получить за этот "плохой" меч 17 уровня?

7 место – Идеально

Количество лайков – 22 тысячи

Автор – ShayD7118

6 место – Слышал, что тебе нравятся откровенные косплеи...

Количество лайков – 33 тысячи

Автор – Fair_Industry7328

5 место – Возможно, когда-то все эти игры и выйдут...

Количество лайков – 46 тысяч

Автор – sulivan1977

Фанаты GTA и The Elder Scrolls ждут новую игру более 8 лет

Пожалуйста…

Будь осторожен со своими желаниями...

4 место – Классика жанра

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – HistoryWeeb

Любой протагонист с игры в открытом мире / RPG: кажется, я превратился в мальчика, который выполняет все ваши поручения.

3 место – Плохие видеоигры

Количество лайков – 62 тысячи

Автор – SrGrafo

– Спокойный игровой процесс, активное сообщество, никаких микротранзакций, а ваши действия действительно влияют на этот мир.

– Тогда почему же она плохая?

– Моя команда проигрывает.

2 место – Работа для ведьмаков

Количество лайков – 65 тысяч

Автор – wordsworthswords

– Ведьмак...

– Это было чудовище.

– Оно уничтожило село.

– Оно ушло в лес.

– Хмм.

– Подожди, может сыграем несколько партий в Гвинт?

1 место – У всех есть такая видеоигра

Количество лайков – 100 тысяч

Автор – the-doctor-is-real

– Я ненавижу эту видеоигру