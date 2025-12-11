Известны лучшие игры 2025 года по оценкам геймеров: лишь несколько из них номинированы на TGA
Благодаря оценкам на портале metacritic удалось составить список из 10 лучших видеоигр 2025 года по версии геймеров. Оказалось, что лишь несколько из них номинированы на награды церемонии TGA.
Вкусы критиков и геймеров в этом году разошлись как никогда, ведь из 10 лучших проектов по оценке последних, только 5 попали в номинации на The Game Awards 2025, информирует 24 Канал.
Интересно Лучшие моменты: чем запомнился киберспорт League of Legends в 2025 году
Какие игры 2025 года попали в перечень лучших по версии геймеров?
2025 год оказался одним из самых богатых на удачные игровые релизы.
Каждый фанат виртуальных развлечений, безусловно, получил в свою коллекцию новые достойные проекты, но какие же творения угодили геймерам больше всего?
Мы попытались выяснить это с помощью оценок от пользователей портала metacritic.
Заметьте, в рейтинге не представлены ремастеры, порты на другие платформы и проекты, общее количество отзывов на которые менее 300 рецензий. Вычислено среднюю оценку по всем платформам.
Поэтому, в 10 самых рейтинговых проектов по версии геймеров в этом году попали:
- Clair Obscur: Expedition 33 – 9.7 из 10 (более 30 тысяч отзывов);
- Dispatch – 9.2 из 10 (около 1,4 тысячи отзывов);
- Digimon Story Time Stranger – 9.2 из 10 (около 800 отзывов);
- Trails in the Sky 1st Chapter – 9.2 из 10 (около 400 отзывов);
- Donkey Kong Bananza – 9.0 из 10 (более 2,5 тысяч отзывов);
- Sonic Racing: CrossWorlds – 9.0 из 10 (около 700 отзывов);
- DELTARUNE – 8.9 из 10 (около 500 отзывов);
- Hollow Knight: Silksong – 8.8 из 10 (около 7 тысяч отзывов);
- Death Stranding 2: On The Beach – 8.8 из 10 (около 3,3 тысячи отзывов);
- Kirby Air Riders – 8.8 из 10 (около 400 отзывов).
Поэтому, получается, что из этой выборки только 5 проектов являются номинированными на награды The Game Awards 2025, информирует сайт церемонии.