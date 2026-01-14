Эти 10 игр называли лучшими за последние 10 лет

Последнее десятилетие подарило игрокам невероятные приключения от героических шутеров до открытых миров, переопределивших жанр. Каждый год приносил проекты, которые становились новыми стандартами качества и инноваций. Вот десять видеоигр, которые критики и игроки называли лучшими в своем году, и которые оставили неизгладимый след в истории индустрии.

Какие игры вошли в список лучших за десятилетие?

Список игр, которые становились игрой года с 2016 по 2025 годы, преимущественно состоит из AAA-проектов. Это и не удивительно, ведь для того, чтобы завоевать этот почетный титул, нужно немало усилий, а значит и много денег и труда. Здесь и God of War, и Cyberpunk 2077, и Elden Ring, а также сюрприз 2024 года, игра Astro Bot, пишет 24 Канал.

2016: Overwatch

Blizzard подтвердила свой статус одного из ведущих разработчиков, выпустив популярный геройский шутер Overwatch. Игра получила огромный roster разнообразных персонажей с уникальными стилями игры и способностями, что обеспечило что-то интересное для каждого игрока. Проект мгновенно покорил киберспортивную сцену, а команда студии активно работала над созданием менее токсичной конкурентной среды по сравнению с другими шутерами.

2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

На момент запуска Nintendo Switch было непонятно, станет ли консоль успешной. Breath of the Wild быстро развеяла все сомнения и изменила подход к созданию игр. Проект поразил потрясающей графикой и минималистичным повествованием, предоставляя игрокам абсолютную свободу действий – можно даже сразу отправиться к финальному боссу. Именно фокус на исследовании мира сделал эту игру новым отраслевым стандартом.

2018: God of War

Среди многих сильных релизов года God of War выделился как невероятная перезагрузка казавшейся забытой франшизы,. Кратос вернулся, переместившись из Древней Греции в Мидгард, где сражается с богами и монстрами скандинавского пантеона. Кроме впечатляющей встречи с Мировым Змеем Йормунгандом, игра особенно удачно раскрывает отношения отца и сына – Кратоса и Атрея, которые учатся доверять друг другу.

2019: Sekiro: Shadows Die Twice

FromSoftware снова изменила правила игры, когда казалось, что формула уже понятна. Sekiro предложила более выразительную историю по сравнению с другими играми серии Souls, но еще более сложный геймплей. Теперь нужно постоянно атаковать, чтобы ослабить постав противника, и лишь тогда наносить урон. Действие разворачивается в феодальной Японии, а разнообразие боссов превосходит даже Dark Souls.

Трейлер Sekiro: Shadows Die Twice: смотрите видео

2020: Cyberpunk 2077

После более восьми лет ожидания и многочисленных отложений CD Projekt Red наконец выпустила самый ожидаемый проект. Несмотря на технические проблемы в версии на старт, Cyberpunk 2077 поразил великолепным геймплеем и историей в чрезвычайно детализированном Найт-Сити. Объем контента и разнообразие активностей гарантируют, что игроки проведут в этом мире долгие часы. А участие Киану Ривза в роли Джонни Сильверхенда стало приятным бонусом, который все оценили.

2021: Resident Evil Village

Новейшая часть легендарной франшизы Capcom превзошла все ожидания. Village соединила возвращение к экшен-ориентированному геймплею прошлого с мощными хоррор-элементами, не жертвуя атмосферой ужаса. Игра представила незабываемую галерею злодеев, вдохновленных классическими образами из истории хоррора, а каждая локация кардинально отличалась от предыдущей.

Встречая очередного члена внутреннего круга Матери Миранды, игроки открывали для себя совершенно новые механики и вызовы. Выдающийся геймплей сочетается с напряженными преследованиями и роскошной графикой, которая могла бы вызвать зависть даже у Naughty Dog. Разнообразие подходов к прохождению, детальность среды и впечатляющая атмосфера делают Village настоящим шедевром современного survival horror жанра.

2022: Elden Ring

Назвать magnum opus от FromSoftware просто поворотным моментом в игровой индустрии было бы огромной недооценкой. Адаптация soulslike опыта к открытому миру могла бы быть просто интересным экспериментом, но безупречность реализации действительно впечатляет. Даже без учета увлекательных PVP-элементов, Земли Между стали одним из самых захватывающих сеттингов современного гемминга.

Мир наполнен боссами, лором и локациями, которые до сих пор остаются в памяти игроков. Фантастический выбор оружия, доспехов и свобода действий создали условия, при которых Запятнанные до сих пор продолжают исследовать каждый уголок этой изысканно жестокой вселенной, открывая все новые тайны и вызовы.

2023: Baldur's Gate 3

Larian Studios создала не просто замечательную фэнтезийную ролевую игру, а едва ли не лучшую фэнтезийную RPG современности. Используя лор и систему, заимствованную из Dungeons and Dragons как фундамент, студия создала настолько многослойную игру, что это вызывает настоящее удивление. Объем вариантов выбора и кастомизации просто невероятен – разветвленные пути существуют для буквально каждой встречи и каждого класса персонажа. Все они тщательно продуманы, вознаграждают внимательность и предлагают действительно значимые последствия.

Слова не способны передать всю глубину того, что предлагает эта игра. Нарратив держит в напряжении от начала до конца, персонажи проработаны на превосходном уровне, а главное – мир постоянно побуждает погружаться глубже в его особую атмосферу, или в одиночном режиме, или в кооперативе с друзьями.

2024: Astro Bot

Милый маленький робот, прыгающий вокруг, – звучит как веселое детское приключение, но точно не что-то революционное. Насколько же ошибочным оказалось это предположение. Astro Bot стал абсолютным мастер-классом радости в видеоиграх. Сложность уровней гармонично сочетается с простотой платформинга, а использование тактильной обратной связи DualSense оказалось лучшим на сегодня.

Все это слилось в захватывающий опыт, продолжавший впечатлять с каждым новым уровнем. Уважительное отношение к франшизам прошлого и свежесть механик создали идеальный союз ностальгии и качества. Astro Bot действительно стал талисманом нового поколения PlayStation.

Трейлер Astro Bot: смотрите видео

2025: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur вызвала огромный резонанс после апрельского релиза, порождая многочисленные обсуждения о звании игры года. И несмотря на год, насыщенный невероятными проектами, ничего не смогло превзойти этот титул.

Каждый аспект игры заслуживает наивысших похвал. Сценарий и актерская работа подарили одних из самых глубоких персонажей, когда-либо появлявшихся в ролевых играх. Адаптивные пошаговые бои с множеством паттернов врагов, которые нужно изучать, избегать и парировать, приносят истинное наслаждение.

Художественное оформление впечатляет не менее, а музыкальное сопровождение одновременно тревожное и волшебное, вместе создавая уникальный, полностью реализованный мир. История, объединяющая все эти замечательные элементы, рассказывает о горе, любви и несокрушимой отваге перед лицом огромных испытаний.