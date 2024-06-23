Вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и... геймерские мемы на Reddit. Лучшие на прошедшей неделе, собрал для вас Games 24.

Интересно Стримерка, известная трансляциями из бассейна, стала владелицей киберспортивной команды

10 место – Терпение, геймеры, терпение

Автор – Rubikx107

Скидки и геймеры

С современными ценами на игры действительно иногда стоит подождать первых скидок / Фото с Reddit

9 место – Не так мы в детстве представляли

Автор – EliteBlondie

Геймеры в детстве

В будущем у тебя будет возможность купить любую игру, но не будет времени в нее играть / Фото с Reddit

8 место – Сколько можно обновляться?

Автор – Slipkbabe

Постоянные обновления Стима

Только включил ПК, а там... / Фото с Reddit

7 место – Геймерский парадокс – с годами память становится только лучше

Автор – littlewoman69

Память для ПК

А еще раньше игры были на дискетах / Фото с Reddit

6 место – Разница ожиданий

Автор – AussieBullet

Вся надежда жанра DOOM

Не подведет ли нас очередная Call of Duty / Фото с Reddit

5 место – Боссы с миньонами – это зло

Автор – prttykam_xoxo

Боссы с миньонами

А кто вам приходит на ум? / Фото с Reddit

4 место – У геймера нет цели, есть только путь

Автор – Aromatic-Guava-6557

Прогресс в играх

Когда думаешь, что прошел более половины игры, а прогресс только на 13% / Фото с Reddit

3 место – Все мы не молодеем

Автор – SuperInvestment1251

Время безжалостно

Когда поиграл до 3 утра в подростковом возрасте и когда тебе за 30 / Фото с Reddit

2 место – Ну признайтесь, было же?

Автор – Ok-Produce-6714

У всех геймеров такое было

9-летний я думаю, что игра загрузится быстрее, если я прикинусь, будто мне все равно / Фото с Reddit

1 место – Верните нам наш 2005 год

Автор – Rubio9393

2005 год в игровой индустрии

Плодотворный был год для индустрии / Фото с Reddit