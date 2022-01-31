Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: интересный симулятор и неожиданное возвращение

31 января 2022 , 10:13
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Источник:

24 канал

В топе самых популярных мобильных игр на этой неделе появилась только одна новинка. Интересно, что впервые за долгое время в рейтинге не сменился лидер.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: качественный клон и новый лидер

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

  1. Garena Free Fire
  2. Subway Surfers
  3. Roblox
  4. Truck Simulator Truck Games
  5. Count Masters
  6. Candy Crush Saga
  7. Paper Fold
  8. Race Master 3D Car Racing
  9. Magic Tiles 3
  10. Ludo King

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр почти нет изменений. Лидерство продолжает удерживать популярная королевская битва Garena Free Fire, а главным ее преследователем остается раннер Subway Surfers. Из интересных изменений можно выделить только неожиданное возвращение видеоигры Ludo King.

Покинули десятку лучших такие проекты: FIFA Soccer (16 место) и PUBG MOBILE (13 место). А впервые в рейтинг попала такая игра:

Truck Simulator Truck Games – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 4 позицию этого топа, а также очень понравилась игрокам из Индии. В этом симуляторе геймерам нужно взять на себя роль дальнобойщика, который занимается транспортировкой опасных грузов. Разработчики отметили, что в их игре очень реалистичное управление, а также разные погодные условия и немало уникальных транспортных средств.

Видеоигра Truck Simulator Truck Games / Фото с сайта Appmagic

Автор: Олег Шагалієв