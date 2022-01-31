Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: интересный симулятор и неожиданное возвращение

В топе самых популярных мобильных игр на этой неделе появилась только одна новинка. Интересно, что впервые за долгое время в рейтинге не сменился лидер.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: качественный клон и новый лидер

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Garena Free Fire Subway Surfers Roblox Truck Simulator Truck Games Count Masters Candy Crush Saga Paper Fold Race Master 3D Car Racing Magic Tiles 3 Ludo King

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр почти нет изменений. Лидерство продолжает удерживать популярная королевская битва Garena Free Fire, а главным ее преследователем остается раннер Subway Surfers. Из интересных изменений можно выделить только неожиданное возвращение видеоигры Ludo King.

Покинули десятку лучших такие проекты: FIFA Soccer (16 место) и PUBG MOBILE (13 место). А впервые в рейтинг попала такая игра:

Truck Simulator Truck Games – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 4 позицию этого топа, а также очень понравилась игрокам из Индии. В этом симуляторе геймерам нужно взять на себя роль дальнобойщика, который занимается транспортировкой опасных грузов. Разработчики отметили, что в их игре очень реалистичное управление, а также разные погодные условия и немало уникальных транспортных средств.

Видеоигра Truck Simulator Truck Games / Фото с сайта Appmagic