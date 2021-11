Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: нестандартная головоломка и интересный ремастер

В топе самых популярных мобильных игр снова сменился лидер, а также появилось сразу две новинки. Интересно, что в рейтинге осталось всего две видеоигры по мотивам сериала "Игра в кальмара".

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: исследование космоса и оригинальный файтинг

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Octopus Games: K Challenge 456 Kick The Buddy Remastered Bridge Race Brain Puzzle Tricky Test Cookie Carver: Life Challenge Subway Surfers Metal Revolution 456: Survival game Roblox Race Master 3D: Car Racing

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр снова сменился лидер. На 1 место вышел еще один проект по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара" – Octopus Games: K Challenge 456. А из интересных изменений стоит отметить возвращение видеоигры Bridge Race, а также падение Cookie Carver: Life Challenge (с 1 на 5 строчку).

Покинули топ такие проекты: Candy Challenge 3D (15 место), Moon Pioneer (22 место) и Yes or No?! (14 место). А впервые в рейтинг попали такие мобильные игры:

Kick The Buddy Remastered – обновленная версия известной видеоигры, которая сразу же запрыгнула на 2 строчку. Главная задача в этой игре – уничтожить манекена. А специально для этого авторы подготовили огромный арсенал из разнообразного оружия. Разработчики отметили, что эта видеоигра понравится всем геймерам, желающим отдохнуть и "выпустить пар" (своеобразный антистресс).

Трейлер видеоигры Kick The Buddy Remastered: видео

Brain Puzzle Tricky Test – мобильный проект, который должен понравится всем поклонникам головоломок и загадок. Геймплейно все очень просто: игроки получают задание, а для его решения нужно воспользоваться определенным инструментом, например, резинка или лупа. Авторы отметили, что в их видеоигре есть немало уникальных уровней, а также знакомых персонажей.

Геймплей Brain Puzzle Tricky Test: видео