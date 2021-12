Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: нестандартный футбол и забавные прятки

В топе самых популярных мобильных игр на этой неделе появилось четыре новинки и сменился лидер. На первое место вышла новая версия популярной видеоигры Rocket League.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: громкие головы и забавная головоломка

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Rocket League Sideswipe Hunter Assassin 2 Garena Free Fire Makeup Master: Beauty Salon Subway Surfers Poppy Game - It's Playtime Race Master 3D Car Racing Roblox Survival Game: Squid Challenge Candy Crush Saga

В рейтинге самых популярных мобильных игр на этот раз произошло немало изменений. На 1 строчку запрыгнула новинка Rocket League Sideswipe, а вот игра Stickman Escape: Choice Story, ранее возглавлявшая этот топ, опустилась сразу на 11 место. Из других интересных изменений можно отметить лишь очередное возвращение видеоигры Makeup Master: Beauty Salon.

Покинули топ такие проекты: Stickman Escape: Choice Story (11 место), Bowmasters (недостаточно загрузок), Papers Grade Please! (15 место), Squid But It's Impostor (14 место) и Hopping Heads: Scream & Shout (29 место). А впервые в рейтинг попали следующие мобильные игры:

Rocket League Sideswipe – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 1 строчку этого топа. Ее разработчиками являются авторы классической Rocket League, поэтому эта мобильная версия почти ничем не отличается от оригинала. Стоит добавить, что в этой видеоигре есть несколько режимов игры, система сезонов, боевые пропуска и кастомизация автомобилей.

Трейлер игры Rocket League Sideswipe: видео

Hunter Assassin 2 – видеоигра, которая больше всего понравилась игрокам из Индии. В целом это сиквел очень популярного проекта, в котором геймерам нужно было играть за наемного убийцу, которого постоянно отправляют на различные задания. Правда, в новой версии его арсенал расширился, а миссии стали более сложными.

Геймплей Hunter Assassin 2: видео

Poppy Game - It's Playtime – мобильный проект, в котором геймерам нужно играть в забавные прятки. Для прохождения уровней игрокам надо будет играть за искателя, а также за персонажа, который прячется. Разработчики отметили, что в их видеоигре немало уникальных локаций для игры, а также увлекательный геймплей.

Игровой процесс Poppy Game - It's Playtime: видео

Survival Game: Squid Challenge – видеоигра, созданная по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара". В целом она почти ничем не отличается от всех других подобных проектов. Все достаточно стандартно: игры на выживание, борьба за приз и задания из сериала.

Трейлер игры Survival Game: Squid Challenge: видео