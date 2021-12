Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: нестандартний футбол та кумедні хованки

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього тижня з'явилося чотири новинки та змінився лідер. На перше місце вийшла нова версія популярної відеогри Rocket League.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: голосні голови та кумедна головоломка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Rocket League Sideswipe Hunter Assassin 2 Garena Free Fire Makeup Master: Beauty Salon Subway Surfers Poppy Game - It's Playtime Race Master 3D Car Racing Roblox Survival Game: Squid Challenge Candy Crush Saga

У рейтингу найпопулярніших мобільних ігор цього разу відбулася чимала кількість змін. На 1 сходинку заскочила новинка Rocket League Sideswipe, а от гра Stickman Escape: Choice Story, яка раніше очолювала цей топ, опустилася одразу на 11 місце. З інших цікавих змін можна відзначити лише чергове повернення відеогри Makeup Master: Beauty Salon.

Покинули топ такі проєкти: Stickman Escape: Choice Story (11 місце), Bowmasters (замало завантажень), Papers Grade Please! (15 місце), Squid But It's Impostor (14 місце) та Hopping Heads: Scream & Shout​ (29 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Rocket League Sideswipe – відеогра, яка одразу ж заскочила на 1 сходинку цього топу. Її розробниками є автори класичної Rocket League, а тому ця мобільна версія майже нічим не відрізняється від оригіналу. Варто додати, що у цій відеогрі є кілька режимів гри, система сезонів, бойові перепустки та кастомізація автомобілів.

Трейлер гри Rocket League Sideswipe: відео

Hunter Assassin 2 – відеогра, яка найбільше сподобалася гравцям з Індії. Загалом це сиквел дуже популярного проєкту, у якому геймерам потрібно було грати за найманого вбивцю, якого постійно відправляють на різноманітні завдання. Щоправда, в новій версії його арсенал розширився, а місії стали складнішими.

Геймплей Hunter Assassin 2: відео

Poppy Game - It's Playtime – мобільна проєкт, у якому геймерам потрібно грати у кумедні хованки. Для проходження рівнів гравцям треба буде грати за шукача, а також за персонажа, який ховається. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі чимало унікальних локацій для гри, а також захопливий геймплей.

Ігровий процес Poppy Game - It's Playtime: відео

Survival Game: Squid Challenge – відеогра, яка була створена за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара". Загалом вона майже нічим не відрізняється від всіх інших подібних проєктів. Усе досить стандартно: ігри на виживання, боротьба за приз та завдання з серіалу.

Трейлер гри Survival Game: Squid Challenge: відео