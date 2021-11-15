Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: новая версия PUBG и оригинальный раннер

В топе самых популярных мобильных игр произошло немало перестановок и сменился лидер. Также в этот раз в рейтинге появилось сразу три интересные новинки.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: нестандартная головоломка и интересный ремастер

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Merge Animals 3D Mutant race PUBG: NEW STATE Octopus Games: K Challenge 456 K-Sniper Challenge 3D Kick The Buddy Remastered Subway Surfers Roblox Candy Crush Saga Car Driving School : Car Games Garena Free Fire

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр произошло немало перестановок, а также появился новый лидер – Merge Animals 3D Mutant race. В целом из интересных изменений стоит отметить возвращение сразу трех известных видеоигр: Candy Crush Saga, Car Driving School: Car Games и Garena Free Fire.

Покинули топ такие проекты: Bridge Race (21 место), Brain Puzzle Tricky Test (15 место), Cookie Carver: Life Challenge (14 место), Metal Revolution (недостаточно загрузок), 456: Survival game (28 место) и Race Master 3D: Car Racing (25 место). А впервые в рейтинг попали такие мобильные игры:

Merge Animals 3D Mutant race – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 1 место этого топа. В целом это еще один представитель "семейства" раннеров, правда, со своей оригинальной концепцией. Дело в том, что геймерам нужно не только бегать, но и заниматься комбинированием ДНК в лаборатории. Игроки должны создать бегуна-мутанта, идеально подходящего для прохождения конкретного уровня.

Трейлер видеоигры Merge Animals 3D Mutant race: видео

PUBG: NEW STATE – мобильный проект, очень понравившийся геймерам из Индии. В целом это своеобразное продолжение PUBG Mobile, правда, на этот раз за разработку отвечали авторы оригинала, а не студия Tencent. События этой видеоигры разворачиваются в будущем, поэтому во время соревновательных матчей геймеры смогут использовать футуристическое вооружение, снаряжение и транспорт.

Трейлер видеоигры PUBG: NEW STATE: видео

K-Sniper Challenge 3D – еще одна мобильная игра, созданная по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара". Правда, на этот раз все не так уж и стандартно. Дело в том, что играть нужно не за участника этих соревнований, а за хладнокровного снайпера.

Геймплей K-Sniper Challenge 3D: видео