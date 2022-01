Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: неожиданный лидер и интересная новинка

В топе самых популярных мобильных игр на этой неделе появилась одна новинка и снова сменился лидер. На первую строчку запрыгнула оригинальная головоломка Sponge Art.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Sponge Art Subway Surfers Garena Free Fire Roblox Race Master 3D Car Racing Candy Crush Saga Count Masters Magic Tiles 3 My Talking Tom 2 Fall Break

На этот раз в топе самых популярных мобильных игр снова сменился лидер. На 1 строчку вышла необычная головоломка Sponge Art, а вот раннер Subway Surfers, который ранее возглавлял рейтинг, опустился на 2 позицию. Из других интересных изменений можно отметить очередное возвращение Candy Crush Saga и My Talking Tom 2.

Покинули десятку лучших такие проекты: Slap and Run (18 место), Pull the Pin (16 место) и Poppy Horror: Chapter One (недостаточно загрузок). А впервые в рейтинг попала такая игра:

Fall Break – видеоигра, в которой игрокам для прохождения уровней нужно взаимодействовать с куклами. А если точнее, то толкать их из разнообразных выступов для того, чтобы они получили как можно больше урона. Геймплейно все просто: сначала игроки выбирают направление и силу толчка, а затем просто наблюдают за падением куклы. Разработчики отметили, что в их видеоигре веселый игровой процесс и реалистичная физика.

Геймплей Fall Break: видео