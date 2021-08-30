Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: уверенный лидер и интересная новинка от MARVEL

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр изменений почти нет. Хотя и стоит отметить появление одной очень интересной новинки, в которой геймеры могут сыграть за супергероев MARVEL.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: интересные гонки и новинка от VOODOO

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Fidget Toys Trading MARVEL Future Revolution My Talking Angela 2 Garena Free Fire Subway Surfers Ludo King Bridge Race Roblox Count Masters Doll Designer

Видеоигра Fidget Toys Trading продолжает удерживаться на вершине топа, хотя и стоит отметить, что на этой неделе у нее появился серьезный конкурент. А вот тройку лучших на этот раз замкнул интересный проект с названием My Talking Angela 2. На 4 место поднялась королевская битва Garena Free Fire, а культовый раннер Subway Surfers на этой неделе опустился на 5 строчку.

Во второй половине топа на этот раз без особых изменений (Bridge Race, Roblox и Doll Designer), хотя и стоит отметить падение видеоигры Count Masters (с 5 на 9 место), а также очередное возвращение популярной в Индии игры Ludo King.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Castle Raid! (12 место) и Race Master 3D Car Racing (19 место). Впервые в рейтинг попала:

MARVEL Future Revolution – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 2 место этого топа. За разработку проекта отвечает корейская студия Netmarble, а в целом это первая игра MARVEL с открытым миром для мобильных платформ. По сюжету, после одной масштабной катастрофы несколько параллельных вселенных объединились, а потому в одном мире появились разнообразные двойники известных супергероев. Вместе они должны защитить этот мир, а также победить всех своих врагов.

Разработчики отметили, что в игре будет не только сюжетная кампания, но и несколько многопользовательских режимов (PvP и PvE). Известно, что в игре будет немало вариантов для кастомизации костюмов супергероев. Также стоит еще отметить графическую составляющую этого проекта, которая выполнена на очень высоком уровне.

Трейлер видеоигры MARVEL Future Revolution: видео