Выберите для себя идеальный прицел в Valorant – настройки от звезд киберспорта

Поклонники соревновательных шутеров вроде Valorant знают, что правильные настройки солидно повышают мастерство, а одной из важнейших деталей является хороший прицел.

Конечно, опытные игроки подбирают "crosshair" под свои предпочтения, но если вы только начинаете свой путь в многопользовательском шутере от Riot Games, то советуем вам испытать прицелы известных киберспортсменов из этой дисциплины.

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Крутой прицел поможет новичку играть лучше

Итак, Valorant предлагает большое количество параметров для настройки прицелов, которые могут несколько запутать новичков.

Чтобы помочь выбрать лучшее решение на первое время, предлагаем рассмотреть возможность установить "мушки", которые сейчас используют профессионалы.

Например, звезда коллектива Sentinels – Тайсон Ван Нго, более известный как TenZ, использует довольно стандартный голубой прицел, который хорошо видно практически на всех текстурах из игры.

Код для вставки: 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1

Прицел от Tenz / Фото Riot Games

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Лидер триумфаторов Valorant Champions 2024 – китайского коллектива EDward Gaming, ZmjjKK использует более компактный crosshair, который, впрочем, должен увеличить ваши шансы на хедшоты.

Код для вставки: 0;p;0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Прицел от ZmjjjKK / Фото Riot Games

Существенно отличается прицел еще одного участника EDward Gaming – Вана "CHICHOO" Чунжи. Он голубого цвета и больше напоминает классику, хотя несколько сплюснутый по горизонтали.

Код для вставки: 0;s;1;P;c;5;u;1B29C1FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Прицел от CHICHOO / Фото Riot Games

Полной противоположностью является белый прицел от zekken из уже упомянутых Sentinels, который напоминает кусок жевательной резинки, прикрепленный в центре экрана.

Код для вставки: 0;s;1;P;c;8;u;D099E2FF;o;1;d;1;b;1;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1

Прицел от zekken / Фото Riot Games

Приобретя опыт в Valorant, не бойтесь экспериментировать и вносить изменения в прицелы киберспортсменов, чтобы настроить их под собственные предпочтения.