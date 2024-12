Именитые композиторы выбрали лучшие игровые саундтреки 2024 года

Портал VGC связался с рядом известных композиторов и попросил их выбрать любимый оригинальный саундтрек из видеоигры 2024 года выпуска, что сформировало интересный перечень композиций.

Музыка – неотъемлемая часть игрового опыта, а оригинальные произведения, написанные для видеоигр, часто живут гораздо дольше, чем сами проекты, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.

Лучшие саундтреки в 2024 году

Портал VGC постучался на электронную почту нескольких известных видеоигровых композиторов чтобы те назвали свой любимый нынешний саундтрек.

Грант Кирхоуп – авторитетный специалист, который написал музыку для таких видеоигр как Mario + Rabbids, культового шутера GoldenEye и дополнения World of Warcraft: Shadowlands.

Лучшим в 2024 году он назвал трек в 2024 году "Papa Tree" авторства Кенни Янга из игры Astro Bot, сравнив его с "глотком свежего воздуха".

Papa Tree из Astro Bot

Горди Хааб, работавший над Star Wars: Jedi Fallen Order и Indiana Jones and the Great Circle, выбрал композицию как раз из вселенной Звездных войн.

Его любимицей стала "Outlaws" из Star Wars Outlaws.

Композиция из новых ЗВ

Джон Фамиглетти музыку которого вы могли слышать в GTA Online, Max Payne 3 и Cyberpunk 2077 также назвал своего фаворита.

Им стал весь саундтрек из карточного инди-хита Balatro, написанный Льюисом Клементом.

Полный саундтрек Balatro

Болгарский музыкант Борислав Славов, известный работой над Crysis 3, Divinity Original Sin 2 и Baldurs Gate 3 удивил своим выбором.

Лучшей композицией 2024 года он назвал трек из малоизвестной игры Tales of Kenzera: ZAU.

Саундтрек проекта

Композитор Pyre и обеих частей Hades – Даррен Корб оказался большим поклонником известного профессора археологии, поэтому выбрал композицию из Indiana Jones and the Great Circle авторства уже упомянутого нами Горди Хааба.

"Новое приключение ждет"

Ну и напоследок, один из создателей успеха невероятной Journey и автор музыки в Assassin's Creed Syndicate и Stray Gods – Остин Винтори также выбрал любимицу.

Ею стала "The Empire vs The Outlaw" з Star Wars Outlaws, которая уже появлялась в списке.

Эпическая композиция из игры Ubisoft

Таким был выбор самых известных композиторов мира видеоигр, но для украинских геймеров, мы уверены, на долгие годы номером один стал плейлист из STALKER 2.