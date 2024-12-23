2024 год выдался плодотворным для индустрии виртуальных развлечений и подарил нам немало достойных проектов, полных провалов и самое главное – забавных геймерских мемов. Десятку самых рейтинговых из них на платформе Reddit, собрал для вас 24 Канал.
Интересно Пачка спичек стала главным мемом из STALKER 2: Сердце Чернобыля
10 место – Удивительные эффекты PlayStation
Количество предпочтений: 24 тысячи
"PlayStation способна создавать потрясающие эффекты" / Фото с Reddit @Dr_Dickfart
9 место – Терпение фанатов Bloodborne
Количество лайков: 26 тысяч
Вряд ли фанаты Bloodborne обрадовались новости о ремастере Horizon: Zero Dawn / Фото с Reddit @Caledor152
8 место – Времена изменились
Количество предпочтений: 28 тысяч
Когда-то: "Хорошая игра, ребята! Давайте ещё одну"; Сейчас: ""GG ezzzz no tank team diff" / Фото с Reddit @Kay-San-TheNorthStar
7 место – Возвращение Ubisoft в Steam
Количество лайков: 37 тысяч
Они всегда возвращаются / Фото с Reddit @Hoppy_Doodle
6 место – Как разозлить миллионы геймеров
Количество лайков: 41 тысяча
Valve лучше так не делать / Фото с Reddit @Hoppy_Doodle
5 место – К такому никто не готовит
Количество лайков: 44 тысячи
Печально, когда лобби некогда популярных игр пустеют / Фото с Reddit @huss2120
4 место – Лучший костюм на Хэллоуин
Количество лайков: 47 тысяч
"Братан, воскреси меня" / Фото с Reddit @Rhinooo373
3 место – Когда-то гайды выглядели совсем иначе
Количество предпочтений: 48 тысяч
"Когда заглянул в гайды старой видеоигры" / Фото с Reddit @Dr_Dickfart
2 место – "Война никогда не меняется", а настроение Call of Duty изменилось
Количество лайков: 48 тысяч
Франшиза уже не та / Фото с Reddit @Lazy-Vulture
1 место – "Олдскулы" возводит
Количество лайков: 72 тысячи
"Пожалуй, самая крутая фотография из когда-либо сделанных" / Фото с Reddit @Odd_Pirate_8756