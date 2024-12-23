2024 рік видався плідним для індустрії віртуальних розваг та подарував нам чимало гідних проєктів, повних провалів та найголовніше – кумедних геймерських мемів. Десятку найрейтинговіших з них на платформі Reddit, зібрав для вас 24 Канал.
Цікаво Пачка сірників стала головним мемом зі STALKER 2: Серце Чорнобиля
10 місце – Дивовижні ефекти PlayStation
Кількість вподобань: 24 тисячі
"PlayStation здатна створювати приголомшливі ефекти" / Фото з Reddit @Dr_Dickfart
9 місце – Терпіння фанатів Bloodborne
Кількість вподобань: 26 тисяч
Навряд фанати Bloodborne зраділи новині про ремастер Horizon: Zero Dawn / Фото з Reddit @Caledor152
8 місце – Часи змінились
Кількість вподобань: 28 тисяч
Колись: "Гарна гра, хлопці! Давайте ще одну"; Зараз: ""GG ezzzz no tank team diff" / Фото з Reddit @Kay-San-TheNorthStar
7 місце – Повернення Ubisoft в Steam
Кількість вподобань: 37 тисяч
Вони завжди повертаються / Фото з Reddit @Hoppy_Doodle
6 місце – Як розізлити мільйони геймерів
Кількість вподобань: 41 тисяча
Valve краще так не робити / Фото з Reddit @Hoppy_Doodle
5 місце – До такого ніхто не готує
Кількість вподобань: 44 тисячі
Сумно, коли лоббі колись популярних ігор пустішають / Фото з Reddit @huss2120
4 місце – Найкращий костюм на Гелловін
Кількість вподобань: 47 тисяч
"Братан, воскреси мене" / Фото з Reddit @Rhinooo373
3 місце – Колись гайди виглядали зовсім інакше
Кількість вподобань: 48 тисяч
"Коли заглянув в гайди старої відеогри" / Фото з Reddit @Dr_Dickfart
2 місце – "Війна ніколи не міняється", а настрій Call of Duty змінився
Кількість вподобань: 48 тисяч
Франшиза вже не та / Фото з Reddit @Lazy-Vulture
1 місце – "Олдскули" зводить
Кількість вподобань: 72 тисячі
"Мабуть, найкрутіша фотографія з коли-небудь зроблених" / Фото з Reddit @Odd_Pirate_8756