Львы и овцы: Ubisoft показала новый сюжетный трейлер видеоигры Far Cry 6

Компания Ubisoft продолжает делиться интересной информацией о Far Cry 6. На этот раз фанатам показали новый сюжетный трейлер, посвященный обеим сторонам конфликта.

Официальная презентация видеоигры Far Cry 6 состоялась еще в конце мая. Правда, на этом представители компании Ubisoft не остановились, а вообще их игра побывала почти на всех известных выставках. Поэтому и неудивительно, что нынешний gamescom 2021 также не стал исключением.

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Стоит начать с того, что новый сюжетный трейлер показали во время церемонии открытия этого шоу, а в целом он посвящен сразу обеим сторонам этого конфликта. В первой части появляется главный антагонист Антон Кастильо, который дает интервью местным журналистам. Все довольно стандартно, хотя есть и интересная информация о прошлом главного антагониста. Журналистка отметила, что в 13 лет он попал в плен, а вообще сразу 15 лет работал на табачной плантации.

Из интересного еще стоит отметить информацию о медицинском препарате с названием "Viviro", который "помогают" производить местные заключенные. Антон сказал, что это самое эффективное средство для борьбы с раком, а также добавил, что именно этот препарат поможет ему создать рай на острове Яра. А еще в этом трейлере часто появляется сын главного антагониста, который, кажется, не очень поддерживает диктаторский режим своего отца. А уже во второй части нам показывают повстанцев, которые и будут бороться с режимом этого диктатора. Делать это они будут с помощью оружия, а вообще их финальная цель – убийство Антона Кастильо.

Напоследок можно еще добавить, что релиз игры Far Cry 6 состоится уже 7 октября на PC (Epic Games Store и Ubisoft Store), PlayStation и Xbox. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard (60 долларов), Gold (100 долларов) и Ultimate (108 долларов).

Новый сюжетный трейлер видеоигры Far Cry 6: видео