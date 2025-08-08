Финансовый директор Sony Лин Тао рассказала о будущем PvP-шутера Marathon и студии Bungie. Игру перенесли на новый срок из-за проблем во время разработки, а сама студия постепенно теряет свою автономность и становится полноценной частью PlayStation Studios на фоне неудач команды.

Научно-фантастический PvP-шутер Marathon, который разрабатывает студия Bungie, должен был выйти 23 сентября, но релиз отложили на неопределенный срок. Причиной стали смешанные отзывы игроков после закрытого альфа-тестирования и скандал с кражей художественных элементов игры. О новой дате выхода игры рассказало издание Videogames Chronicle информирует 24 Канал.

По словам финансового директора Sony Лин Тао, компания планирует выпустить Marathon до конца текущего финансового года, то есть до 1 апреля 2026-го. Это означает, что задержка будет составлять не более шести месяцев. Точную дату релиза Bungie пообещала объявить осенью.

Тао также отметила, что сейчас Sony исправляет проблемы игры и верит в ее выпуск. Отмена проекта заставила бы компанию пересмотреть свои финансовые прогнозы. Изменился и статус студии Bungie.

Что теперь будет со студией?

Когда Sony приобрела ее в 2022 году, разработчикам гарантировали определенную автономность. Однако после нескольких крупных неудач команды в Sony решили, что такой подход не работает.

Лин Тао заявила, что независимость Bungie постепенно уменьшается, и студия все больше интегрируется в PlayStation Studios. В долгосрочной перспективе Bungie должна стать полноценной частью внутренних студий PlayStation.

Marathon создается для ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Ранее разработчики обещали улучшить игру на основе отзывов игроков, в частности доработать элементы выживания, вселенную и социальные аспекты.