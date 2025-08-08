Фінансовий директор Sony Лін Тао розповіла про майбутнє PvP-шутера Marathon та студії Bungie. Гру перенесли на новий термін через проблеми під час розробки, а сама студія поступово втрачає свою автономність і стає повноцінною частиною PlayStation Studios на тлі невдач команди.

Науково-фантастичний PvP-шутер Marathon, який розробляє студія Bungie, мав вийти 23 вересня, але реліз відклали на невизначений термін. Причиною стали змішані відгуки гравців після закритого альфа-тестування та скандал із крадіжкою художніх елементів гри. Про нову дату виходу гри розповіло видання Videogames Chronicle інформує 24 Канал.

Дивіться також Starfield може отримати те, на що чекали геймери на релізі – польоти між планетами

За словами фінансового директора Sony Лін Тао, компанія планує випустити Marathon до кінця поточного фінансового року, тобто до 1 квітня 2026-го. Це означає, що затримка становитиме не більше шести місяців. Точну дату релізу Bungie пообіцяла оголосити восени.

Тао також зазначила, що наразі Sony виправляє проблеми гри й вірить у її випуск. Скасування проєкту змусило б компанію переглянути свої фінансові прогнози. Змінився і статус студії Bungie.

Що тепер буде зі студією?

Коли Sony придбала її у 2022 році, розробникам гарантували певну автономність. Однак після кількох великих невдач команди в Sony вирішили, що такий підхід не працює.

Лін Тао заявила, що незалежність Bungie поступово зменшується, і студія дедалі більше інтегрується в PlayStation Studios. У довгостроковій перспективі Bungie має стати повноцінною частиною внутрішніх студій PlayStation.

Marathon створюється для ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X та S. Раніше розробники обіцяли покращити гру на основі відгуків гравців, зокрема допрацювати елементи виживання, всесвіт та соціальні аспекти.