NAVI получили статус партнеров на Marvel Rivals Ignite 2026: что это значит и какие преимущества дает

NetEase Games обнародовала список организаций, которые стали партнерами Marvel Rivals Ignite в сезоне 2026 года. В список вошли как титулованные коллективы, так и новые игроки сцены. В то же время несколько известных команд на этот раз остались вне программы

Кто будет формировать сцену Marvel Rivals в 2026 году?

Компания NetEase Games представила официальный состав партнерских команд для сезона Marvel Rivals Ignite 2026. Всего к программе присоединились 12 организаций – именно они получат расширенные возможности в обновленной экосистеме турнира, пишет Esports.net.

Смотрите также Киберспортивный кризис в Marvel Rivals: почему крупнейшие команды покидают новую дисциплину

Среди них – действующие чемпионы гранд-финала 2025 года, Virtus.pro, которые попытаются защитить свой титул в новом сезоне. Также в перечень попал победитель Marvel Rivals Invitational North America 2025 – 100 Thieves, отметили на странице Marvel Rivals Esports.

Возвращаются и хорошо знакомые бренды североамериканской и европейской сцены – FlyQuest, Sentinels и Natus Vincere. Из азиатского региона статус партнеров сохранили Gen.G Esports и REJECT.

Сезон 2026 года также открывает двери новым участникам. К программе присоединились испанская организация Team Heretics, североамериканский коллектив Spacestation Gaming и бренд TSM.

Отдельно стоит отметить партнерские альянсы. Европейская команда Citadel Gaming объединила свой состав с Team Liquid, образовав Liquid Citadel. В то же время San Francisco Shock вместе с NRG создали новый проект под названием NRG Shock.

Кто остался вне списка?

В то же время в перечне не оказалось нескольких громких названий. В частности, ENVY – финалист Ignite 2025 Mid Season Finals – не получила статус партнера. Организация еще в ноябре приостановила активность в дисциплине и до сих пор не сообщила о дальнейших планах. Стоит отметить, что Sentinels тоже собиралась уходить из киберспорта Marvel Rivals, но пока все еще присутствует.

Не попала в программу и китайская OUG, которая выиграла Ignite Stage 1 и Stage 2 в своем регионе и выступала на обоих LAN-турнирах прошлого сезона. Также отсутствуют DarkZero, Rad Esports и Crazy Raccoon.

Что меняет партнерский статус?

Marvel Rivals Ignite 2026 переходит на обновленный формат с системой повышения и понижения. Все команды, независимо от статуса, могут получать Championship Points через открытые сезонные турниры Marvel Rivals Championships. Самые успешные коллективы будут иметь шанс побороться за места в профессиональной лиге и на будущих LAN-ивентах.

Впрочем, партнерские организации получают ограниченную защиту от вылета. Это повышает их шансы на участие в ключевых событиях сезона – в частности Ignite Mid Season Finals и Grand Finals.

Дополнительным бонусом становится распределение доходов от внутриигровых киберспортивных косметических предметов. Например, Virtus.pro уже сообщила о подготовке эксклюзивного партнерского скина для игры.

Таким образом, сезон 2026 года для Marvel Rivals обещает не только обновленную турнирную модель, но и переформатирование баланса сил на международной сцене.