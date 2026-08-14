Разработчики игры Marvel's Wolverine ответили на пожелания фанатов о возможности играть за других мутантов

Студия Insomniac Games поставила точку в многочисленных теориях фанатов о количестве игровых персонажей в грядущей игре Marvel's Wolverine.

Несмотря на ожидания увидеть в действии других членов Людей Икс, Insomniac Games выбрала иной путь развития проекта, сосредоточившись на одном герое, как сообщается на gamesradar+.

Только Росомаха и никто больше

В ходе недавнего интервью представители студии четко заявили, что Логан станет единственным персонажем, которым смогут управлять игроки.

Слухи о возможности сыграть за Джин Грей появились после июльского трейлера, где камера фокусировалась на героине, когда та входила в танцевальный зал. Многие восприняли это как намек на игровую секцию, однако руководители разработки опровергли эти предположения.

Это решение выглядит как сознательный отказ от структуры предыдущих игр студии. В серии Spider-Man игроки часто переключались на Мэри Джейн или Майлза Моралеса (в первой части) для прохождения стелс-миссий. Хотя эти эпизоды расширяли сюжет, значительная часть аудитории считала их наименее интересными из-за медленного темпа.

В случае с Росомахой авторы решили полностью погрузить игрока в роль одного неудержимого хищника.

Мы действительно сосредоточились на Росомахе как на игровом персонаже и хотели убедиться, что сделали это идеально,

– прокомментировал глава технологического отдела Майк Фитцджеральд.

Несмотря на это, Marvel's Wolverine предложит множество взаимодействий с другими известными мутантами. Во время боевых сцен Росомаху будут сопровождать напарники, среди которых были замечены Шаблезубый и Мистик. Они будут динамично вступать в схватки, помогая игроку выполнять зрелищные комбинированные атаки. Аналогичную роль в геймплее отвели и Джин Грей.

Трейлер игры: смотрите видео

В целом геймерам обещают линейное приключение, которое, в отличие от открытого мира Нью-Йорка в Spider-Man, будет более сфокусировано на личной истории главного героя. Это означает, что каждый элемент окружения и каждая игровая механика будут работать исключительно на раскрытие способностей Росомахи.

Marvel's Wolverine выйдет уже 15 сентября 2026 года, эксклюзивно для консоли PS5.