Будущий сериал по Mass Effect в надежных руках – им займутся создатели другого известного шоу

Фанаты культовой игры Mass Effect получили новые подробности о предстоящем сериале от Amazon MGM Studios. Проект, который долго оставался в тени, теперь обещает стать значительным событием благодаря команде, уже доказавшей свой талант на другом громком шоу. Что известно об адаптации легендарной космической истории?

Недавно стало известно, что за создание сериала во вселенной Mass Effect отвечает та самая команда, которая подарила миру успешный сериал Fallout. На это обратил внимание аккаунт We are Mass Effect. Этот факт вызвал большой интерес среди фанатов, ведь Fallout получил широкое признание и 16 номинаций на премию "Эмми".

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Среди ключевых участников проекта – сценарист и исполнительный продюсер Даниэл Кейси, который ранее работал над фильмом "Форсаж 9". Он отметил, что работа над сериалом является приоритетом для команды уже почти два года, а сценарий пилотного эпизода и план первого сезона уже готовы.



Скриншот, который опубликовал We are Mass Effect / Фото с X

К проекту также присоединился Скотт Фаррис, старший менеджер Amazon MGM Studios, который участвовал в создании Fallout и других успешных шоу, таких как "Человек в высоком замке".

Кроме того, шоураннером сериала стал Даг Джанг, известный по работе над сериалами "Охотники за разумом" и "Баньши", а также фильмом "Стартрек: Бесконечность". Его присоединение летом 2025 года стало важным шагом в развитии проекта.

Вместе с продюсерами Майклом Гэмблом из BioWare и Ари Арадом, команда обещает создать масштабную адаптацию, которая сохранит дух оригинальной игры.

Что известно о сериале по Mass Effect?

Пока детали сюжета и актерский состав остаются неизвестными. Оригинальная трилогия Mass Effect рассказывает о приключениях капитана Шепарда, который борется с таинственной расой Жнецов, угрожающей всему живому в галактике. Станет ли сериал прямой адаптацией этой истории, или предложит новый взгляд на вселенную, пока что неясно.

Для тех, кто не знаком с франшизой, Mass Effect – это ролевая игра, которая сочетает элементы научной фантастики и экшена. Игроки исследуют галактику, взаимодействуют с различными инопланетными расами и принимают решения, влияющие на ход сюжета. Такой подход к повествованию делает игру идеальным материалом для сериальной адаптации, ведь позволяет раскрыть глубокие истории персонажей и сложные моральные дилеммы.