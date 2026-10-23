Тайный разработчик отомстил EA – в сеть просочился полноценный трейлер отмененной игры Mass Effect

Mass Effect получил трейлер после отмены / EA / BioWare
Сеть взбудоражила внезапная утечка полноценного трейлера отмененной игры Mass Effect Universe. Ролик появился вскоре после новости о закрытии студии BioWare издателем EA.
Издатель Electronic Arts потряс игровую индустрию решением полностью закрыть легендарную студию BioWare и прекратить разработку новой части космической саги, которая находилась на ранней стадии производства, сообщает 24 Канал.
Что показали в утечке трейлера на игровом движке?
Под сокращение попали около 400 специалистов, а разработанные материалы оказались под угрозой исчезновения.
Однако уже на следующий день на платформе Reddit пользователь под ником Random_Hyabusa_Ninja, представившийся сотрудником BioWare, опубликовал двухминутный видеоролик под названием Mass Effect Universe.
Видео создано полностью на игровом движке с использованием предварительных асетов студии. Трейлер не содержит чистого геймплея, однако демонстрирует сюжетные кат-сцены, проработанные детали и высококлассную анимацию лиц, которая существенно превосходит скандальную Mass Effect Andromeda.
Главным героем выступает новый персонаж – бывший военный в куртке, которую внимательные фанаты уже видели в тизерах на День N7 в 2023 году. События разворачиваются в баре, где герой общается с представительницей расы азари.
В видео показаны воспоминания о сражениях с кроганами, полеты на глайдерах, телекинетические способности, ближний бой, романтические сцены и использование ретрансляторов. Во время напряженного разговора в баре представительница азари угрожает главному герою, однако на помощь внезапно приходит культовая героиня франшизы – Лиара Т'Сони. Ее появление подтверждает, что события игры разворачиваются значительно позже финала третьей части.
Утеченный трейлер: смотрите видео
Авторитетный журналист Джейсон Шрайер из издания Bloomberg подтвердил подлинность утеченного видеоролика благодаря собственным источникам в индустрии.
Жесткое решение EA вызвало волну возмущения среди фанатов и разработчиков, так что посмотрим, какое будущее ждет вселенную Mass Effect и другие игровые миры BioWare. Возможно, это видео и интерес к нему подтолкнут других "больших" игроков выкупить права на франшизу у Electronic Arts.
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