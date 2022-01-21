Масштабные распродажи в PS Store и Microsoft Store: лучшие предложения за последнюю неделю

В PlayStation Store и Microsoft Store на этой неделе стартовали новые масштабные распродажи. А в сервисе Epic Games Store сейчас можно бесплатно получить головоломку Relicta.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Скидки в Steam и бесплатная игра в Epic Games Store: лучшие предложения за последнюю неделю

PlayStation Store

В магазине PS Store на этой неделе стартовала новая масштабная распродажа с названием "Жаркие предложения". Поэтому до 3 февраля в этом сервисе можно приобрести со скидками почти 500 различных проектов.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

The Forest – 219 гривен (-60%)

Persona 5 – 539 гривен (-70%)

Detroit: Become Human – 474 гривны (-50%)

XCOM 2 Collection – 359 гривен (-85%)

Marvel's Spider-Man GOTY – 599 гривен (-60%)

Need for Speed Heat – 439 гривен (-80%)

Jurassic World Evolution – 374 гривны (-75%)

Middle-earth: Shadow of War – 383 гривны (-68%)

Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition – 599 гривен (-60%)

STAR WARS Battlefront II – 174 гривны (-75%)

Marvel's Spider-Man GOTY / Фото из магазина PS Store

Microsoft Store

В сервисе Microsoft Store на этот раз начались сразу две тематические распродажи. Первая посвящена проектам в жанре хоррор, а вторая – играм с обратной совместимостью. В целом в этом магазине сейчас можно приобрести со скидками более 200 видеоигр.

Также стоит отметить, что до 24 января все подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут бесплатно сыграть в такие видеоигры: Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered и Yakuza 5 Remastered.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести следующие игры:

Dead by Daylight – 15 долларов (-50%)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted – 15 долларов (-50%)

Beholder Complete Edition – 3 доллара (-80%)

Chernobylite – 24 доллара (-20%)

Outlast 2 – 6 долларов (-80%)

Max Payne – 9 долларов (-40%)

Red Dead Redemption – 10 долларов (-67%)

F.E.A.R. 2 – 5 долларов (-75%)

Battlefield 3 – 5 долларов (-75%)

BioShock Infinite – 9 долларов (-70%)

Red Dead Redemption / Фото из магазина Microsoft Store

Другие предложения

В магазине Epic Games Store на этот раз можно бесплатно получить нестандартную головоломку Relicta. А уже на следующей неделе здесь можно будет забрать экшн с названием Daemon X Machina.

Из интересного еще можно отметить, что в сети появилась информация о следующей масштабной распродаже в сервисе Steam. Согласно данным ресурса SteamDB, посвящена она китайскому Новому году, а проходить будет с 27 января по 3 февраля.

Трейлер видеоигры Relicta: видео