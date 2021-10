Масштабные распродажи в Steam, GOG и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

На этой неделе в магазинах GOG, PlayStation Store и Steam стартовали новые масштабные распродажи. А в сервисе Epic Games Store сейчас можно бесплатно получить видеоигру DARQ: Complete Edition.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе началась масштабная распродажа в честь праздника Хэллоуин. До 1 ноября в этом сервисе можно будет приобрести со скидками немало различных проектов. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

Из интересного стоит отметить, что представители компании Valve назвали даты проведения еще двух масштабных распродаж. Итак, осенняя распродажа (в честь Черной пятницы) пройдет с 24 по 30 ноября, а вот зимняя (новогодняя) – с 22 декабря по 5 января.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Dead by Daylight – 139 гривен (-50%)

Little Nightmares II – 267 гривен (-33%)

Phasmophobia – 186 гривен (-15%)

Outlast 2 – 75 гривен (-80%)

Hades – 230 гривен (-30%)

Psychonauts 2 – 524 гривны (-25%)

Death Stranding – 719 гривен (-60%)

Cyberpunk 2077 – 602 гривны (-33%)

Deathloop – 659 гривен (-34%)

Watch Dogs 2 – 183 гривны (-80%)

Little Nightmares II / Фото из магазина Steam

PlayStation Store

В сервисе PS Store на этой неделе стартовала интересная распродажа с названием "Ноябрьские скидки". До 20 ноября в этом магазине можно будет приобрести по сниженной цене почти 600 видеоигр, а с полным списком предложений можно ознакомиться по этой ссылке.

Также в сети появилась информация о видеоиграх, которые в ноябре бесплатно получат подписчики PS Plus. С 2 ноября они смогут скачать следующие проекты: Knockout City, First Class Trouble, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition и Until You Fall.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Star Wars Jedi: Fallen Order – 639 гривен (-60%)

Hitman 3 Deluxe Edition – 1199 гривен (-50%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 324 гривны (-50%)

Tekken 7 – 299 гривен (-80%)

UFC 4 – 659 гривен (-67%)

Maneater – 719 гривен (-40%)

Chivalry 2 – 959 гривен (-20%)

Sekiro Shadows Die Twice GOTY – 1299 гривен (-35%)

FIFA 22 Ultimate Edition – 2249 гривен (-25%)

Deathloop – 1319 гривен (-34%)

Star Wars Jedi: Fallen Order / Фото из магазина PS Store

GOG

В магазине хороших старых игр на этой неделе также началась масштабная распродажа в честь праздника Хэллоуин. Сейчас в этом сервисе можно купить со скидками более двух тысяч игр, а завершится эта акция 3 ноября.

Интересные предложения с этой распродажи:

Cyberpunk 2077 – 20 долларов (-33%)

Just Cause 2 Complete Edition – 5 долларов (-75%)

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY – 4 доллара (-80%)

Disco Elysium The Final Cut – 10 долларов (-45%)

Control Ultimate Edition – 16 долларов (-60%)

Psychonauts 2 – 11 долларов (-25%)

Metro Exodus Gold Edition – 7 долларов (-60%)

Vampire: The Masquerade Bloodlines – 5 долларов (-50%)

XCOM 2 – 3 доллара (-90%)

Ghostrunner – 8 долларов (-60%)

Metro Exodus / Фото из магазина GOG

Другие предложения

В магазине Microsoft Store на этой неделе стартовала небольшая распродажа игр серии Tomb Raider (до 5 ноября). А в сервисе Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этой неделе здесь можно бесплатно получить хоррор DARQ: Complete Edition, а уже на следующей – градостроительный симулятор Aven Colony.

Трейлер видеоигры DARQ: Complete Edition: видео