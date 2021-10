Масштабні розпродажі в Steam, GOG та PS Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Цього тижня в крамницях GOG, PlayStation Store та Steam стартували нові масштабні розпродажі. А в сервісі Epic Games Store зараз можна безплатно отримати відеогру DARQ: Complete Edition.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня розпочався масштабний розпродаж на честь свята Геловін. До 1 листопада у цьому сервісі можна буде придбати зі знижками чимало різноманітних проєктів. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там.

З цікавого варто відзначити, що представники компанії Valve назвали дати проведення ще двох масштабних розпродажів. Отже, осінній розпродаж (на честь Чорної п'ятниці) пройде з 24 по 30 листопада, а от зимовий (новорічний) – з 22 грудня по 5 січня.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Dead by Daylight – 139 гривень (-50%)

Little Nightmares II – 267 гривень (-33%)

Phasmophobia – 186 гривень (-15%)

Outlast 2 – 75 гривень (-80%)

Hades – 230 гривень (-30%)

Psychonauts 2 – 524 гривні (-25%)

Death Stranding – 719 гривень (-60%)

Cyberpunk 2077 – 602 гривні (-33%)

Deathloop – 659 гривень (-34%)

Watch Dogs 2 – 183 гривні (-80%)

Little Nightmares II / Фото з крамниці Steam

PlayStation Store

У сервісі PS Store цього тижня стартував цікавий розпродаж з назвою "Листопадові знижки". До 20 листопада у цій крамниці можна буде придбати за зниженою ціною майже 600 відеоігор, а з повним списком пропозицій можна ознайомитися за цим посиланням.

Також у мережі з'явилася інформація про відеоігри, які в листопаді безплатно отримають передплатники PS Plus. З 2 листопада вони зможуть завантажити наступні проєкти: Knockout City, First Class Trouble, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition та Until You Fall.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Star Wars Jedi: Fallen Order – 639 гривень (-60%)

Hitman 3 Deluxe Edition – 1199 гривень (-50%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 324 гривні (-50%)

Tekken 7 – 299 гривень (-80%)

UFC 4 – 659 гривень (-67%)

Maneater – 719 гривень (-40%)

Chivalry 2 – 959 гривень (-20%)

Sekiro Shadows Die Twice GOTY – 1299 гривень (-35%)

FIFA 22 Ultimate Edition – 2249 гривень (-25%)

Deathloop – 1319 гривень (-34%)

Star Wars Jedi: Fallen Order​ / Фото з крамниці PS Store

GOG

У крамниці хороших старих ігор цього тижня також розпочався масштабний розпродаж на честь свята Геловін. Зараз у цьому сервісі можна придбати зі знижками понад дві тисячі ігор, а завершиться ця акція 3 листопада.

Цікаві пропозиції з цього розпродажу:

Cyberpunk 2077 – 20 доларів (-33%)

Just Cause 2 Complete Edition – 5 доларів (-75%)

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY – 4 долари (-80%)

Disco Elysium The Final Cut – 10 доларів (-45%)

Control Ultimate Edition – 16 доларів (-60%)

Psychonauts 2 – 11 доларів (-25%)

Metro Exodus Gold Edition – 7 доларів (-60%)

Vampire: The Masquerade Bloodlines – 5 доларів (-50%)

XCOM 2 – 3 долари (-90%)

Ghostrunner – 8 доларів (-60%)

Metro Exodus / Фото з крамниці GOG

Інші пропозиції

У крамниці Microsoft Store цього тижня стартував невеликий розпродаж ігор серії Tomb Raider (до 5 листопада). А в сервісі Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня тут можна безплатно отримати горор DARQ: Complete Edition, а вже наступного – містобудівний симулятор Aven Colony.

Трейлер відеогри DARQ: Complete Edition: відео