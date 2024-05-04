Одна из ключевых механик Baldur's Gate 3 должна была работать совсем иначе

Генеральный директор Larian Studios, создавших легендарную Baldur's Gate 3 – Свен Винке, поделился историей о том, какой изначально должна была быть одна из ключевых механик игры.

Разработчики Baldur's Gate 3 сначала планировали кардинально иные механики смерти и возрождения героев в лучшей игре 2023 года.

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Несмотря на колоссальный успех масштабной RPG и более 10 миллионов проданных копий, Larian Studios шокировали сообщество новостью о том, что они больше не будут работать над франшизой Baldur's Gate.

Поэтому, расстроенным геймерам остаются только рассказы Свена Винке о всевозможных интересностях, связанных с разработкой проекта.

Так, совсем недавно гендиректор студии рассказал на подкасте Roundtable от издания PC Gamer о том, какой в первую очередь должна была быть механика смерти персонажа в игре.

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Оказалось, что разработчики изначально планировали отправлять павших героев в параллельное измерение.

Каждый раз, когда ты умираешь, ты должен был попадать в "Fugue Plane", но остальная твоя группа все еще блуждала в материальном мире, – сказал разработчик.

Винке рассказал, что путешествие в этот "загробный" мир планировалось как идеальная возможность глубже познакомить игроков с богатой мифологией Baldur's Gate 3.

, в Dungeons and Dragons (на основе которой создано BG 3) "Fugue Plane" – это своеобразное чистилище, соединяющее все Царства смертных, где умершие души ждут приговора куда их отправят: в соответствующие небеса или ад.

Также эта деталь имела бы прямое влияние на игровой процесс, ведь, например, такие классы как паладины или клирики потенциально могли бы обратиться к избранным ими божествам с просьбой о реинкарнации, тогда как злым персонажам в новом измерении пришлось бы несладко.

Кроме того, те члены группы, которые остались в материальном мире могли бы отправиться в опасную спасательную миссию, чтобы освободить павшего собрата из лап смерти.

Из-за сложности такого подхода и нехватки времени на разработку, Larian отказались от этой амбициозной идеи еще на старте работы, а воскрешение умерших спутников решили возложить на плечи Иссохшего – местного Бога смерти, который всегда находится в лагере игроков.