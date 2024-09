Создатель мема "This is Fine" хочет сделать из него компьютерную игру

Кей Си Грин, автор мема "This is Fine" о собаке, которая сидит посреди горящего дома и уверяет, что у нее все хорошо, заручился поддержкой игровой студии Numskull Games, и хочет превратить свое культовое детище в полноценную компьютерную игру.

Что это будет

Игра под названием This is fine: Maximum Cope будет "классическим олдскульным платформером, в котором Question Hound [это имя собаки на картинке, – прим. ред] погружается глубоко в свое подсознание, чтобы бороться с монстрами и демонами, которые, как и мы все, бегают в нашем мозгу", - говорится в объявлении на Kickstarter, которое первым заметило издание The Verge.

Смотрите также EA говорит, что The Sims 5 никогда не существовало, а Project Rene – это нечто совсем другое

Сам мем на самом деле родился из комикса под названием "Gunshow", который и рисовал Кей Си Грин. Пользователи интернета в какой-то момент выхватили его из контекста и начали использовать для создания своих шуток.

Судя по описанию нас ждет весьма интересная схватка с многочисленными существами, которые "питаются страхом и тревогой". Вот, что пишет автор на странице: "Бегайте, прыгайте и используйте свои новые навыки, чтобы исследовать переполненный разум Question Hound и помочь ему выбить из него всю гадость! Помогите ему держать волны депрессии на расстоянии! И пролейте свет на его самые темные страхи".

Автор комикса собирает деньги на воплощение своего замысла и просит всех желающих задонатить ему на Kickstarter.

Вот небольшой тизер проекта, но он – это единственное, что мы пока имеем: видео