Россияне слили в сеть билд отмененной видеоигры METRO 4 – каким могло быть продолжение

В сети появилась версия игры под названием METRO 4, которую в 2022 году якобы отменили украинские разработчики из 4A Games. Какой она должна была быть – узнайте в материале.

Датамайнеры слили в сеть архив весом в 120 гигабайт, в котором оказались наработки для отмененной игры украинских разработчиков, информирует 24 Канал.

Какой могла быть METRO 4?

Благодаря этой утечке фанаты серии METRO смогли раскопать немало информации. В частности, среди 120 гигабайт данных удалось найти игровые карты, диалоги, модели персонажей и тому подобное.

Следовательно, главным героем игры должен был стать Хантер, а ее события развернулись бы с января 2033 по декабрь 2034 года.

Утверждается, что METRO 4 имела бы полностью открытый мир, где можно было бы посетить станции различных фракций, к примеру нацистов или "красных", информирует Insider Gaming.

Скриншот со слива / Фото с X

Также проект должен был ввести полноценную систему крафта с переработанной экономикой, которая вместо использования в качестве основы старой игровой валюты (патронов) стала бы более бартерной.

Скриншот со слива / Фото с X

В дополнение игрок имел бы специальный NBC костюм, который можно было бы улучшать. Важную роль в сюжете отвели таким персонажам как Хан и Бурбон, сообщает TheGameVerse.

Скриншот со строками диалогов / Фото с Reddit

Хотя слив выглядит правдивым, важно понимать, что проект в таком виде отменили еще в 2022 году, поэтому продолжение серии скорее всего не будет иметь ничего общего с этими файлами.

Слили же его, очевидно, российские хакеры чтобы насолить разработчикам. Предположить это позволяет ссылка на архив, которая ведет на один из самых популярных российских хостингов.

Реальный анонс от 4A Games не за горами?