Игроки, которые приобрели американскую версию коллекционного издания Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, разочарованы его качеством. За 200 долларов они получили диораму с фигуркой Снейка, которая выглядит значительно хуже, чем на рекламных изображениях. В то же время европейское издание оказалось значительно качественнее.

Konami выпустила два варианта коллекционного издания ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Для американского рынка подготовили набор за 200 долларов с миниатюрной диорамой, воссоздающей сцену приземления Снейка в джунглях, однако игрокам это не понравилось, рассказывает 24 Канал.

Что не понравилось игрокам?

Вскоре после релиза, который состоялся 28 августа, покупатели американской версии начали делиться своими впечатлениями на форуме Reddit. Они жалуются, что качество террариума не соответствует его цене.

По словам игроков, диорама бедна на детали, растительность в ней отличается от показанной в рекламе, а сама фигурка Снейка вызывает "смех или слезы".



Фигурка Снейка / Фото Reddit

Пользователи форума поддержали разочарованных покупателей и призвали больше никогда не делать предзаказ игр. Некоторые даже предложили подумать о коллективном иске. Один из комментаторов назвал "безумием" продавать "это издевательство за 200 долларов".



Качество террариума разочаровало игроков / Фото Reddit

Между тем европейские игроки за 220 евро получили издание с бюстом Снейка, обвитым белой змеей.

При этом европейские игроки остались довольны своим изданием. Сам ремейк MGS Delta: Snake Eater вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, получив от критиков оценки 85–86%.