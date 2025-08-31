В соответствии с новым британским Законом о безопасности в интернете, который вступил в силу летом, Valve ввела в своем сервисе Steam систему верификации возраста, рассказывает 24 Канал со ссылкой на службу поддержки Steam.

Как Valve будет проверять возраст пользователей Steam?

Теперь, чтобы получить доступ к страницам игр с контентом для взрослых и соответствующих центров сообщества, пользователи из Великобритании должны пройти проверку.

Процесс верификации заключается в привязке к аккаунту действующей кредитной карты. Тем игрокам, у кого такой способ оплаты уже зарегистрирован, ничего дополнительно делать не нужно – для них ограничения не будут применяться.

В Valve отметили, что среди всех возможных механизмов проверки возраста, сохранение данных кредитной карты является самым надежным с точки зрения конфиденциальности.

В Великобритании для получения кредитной карты необходимо быть старше 18 лет, поэтому банки обязаны проверять возраст заявителя.

По мнению Valve, такой подход также служит дополнительным сдерживающим фактором для тех, кто пытается обойти проверку возраста, используя один аккаунт совместно с другими людьми.

О каком законе идет речь?

Закон о безопасности в Интернете (Online Safety Act), который получил королевское согласие и стал законом в Великобритании. Это масштабный законодательный акт, направленный на повышение безопасности пользователей в Интернете.

Основная цель этого закона "сделать Великобританию самым безопасным местом в мире для пребывания в онлайне". Он возлагает на технологические компании, социальные сети и другие онлайн-платформы новую обязанность заботиться о безопасности своих пользователей, особенно детей.

Одной из важнейших частей закона является требование к сайтам, содержащим контент для взрослых, внедрить надежные системы проверки возраста. Это делается для того, чтобы дети не могли получить доступ к материалам, которые могут им навредить.